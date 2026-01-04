Stars Elle Fanning möchte Kinder haben

Elle Fanning participates in the Predator: Badlands panel in Hall H at San Diego Comic Con - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.01.2026, 13:11 Uhr

Elle Fanning möchte Kinder haben.

Elle Fanning hofft, eines Tages Kinder zu bekommen.

Die 27-jährige Schauspielerin erklärte, dass sie sich „definitiv“ eigene Kinder wünscht. Ihr neuer Film ‚Sentimental Value‘, der von zwei Schwestern handelt, die sich wieder mit ihrem entfremdeten Vater annähern, habe ihr wichtige Lektionen über Familiendynamiken vermittelt. Elle sagte gegenüber ‚People‘: „Das ist irgendwie die Schönheit dieses Films – die universellen Themen, mit denen sich die Menschen identifizieren. Es geht um eine zerbrochene Familie und um Traumata, die über Generationen weitergegeben werden, manchmal ohne dass man es überhaupt merkt. Aber wir alle haben so etwas. Kunst hat eine gewisse heilende Kraft. Ich weiß nicht, ob etwas jemals vollständig geheilt werden kann.“ Über den Film fügte sie hinzu: „Er bindet nicht alles zu einer perfekten Schleife zusammen, aber vielleicht öffnet er die Tür zu Verständnis und Vergebung – und genau das ist für mich das Schöne daran.“

Unterdessen wird Elle erstmals gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Dakota Fanning in dem kommenden Film ‚The Nightingale‘ vor der Kamera stehen. Sie ist optimistisch, dass ihre familiäre Bindung ihren gemeinsamen Auftritt auf der Leinwand bereichern wird. Der ‚Maleficent‘-Star sagte: „Ich denke, wir werden am Set zunächst einfach Kollegen sein müssen. Aber natürlich spielen wir im Film Schwestern, also müssen wir auch ein bisschen von dieser echten Beziehung einfließen lassen.“ Dakota verriet jedoch kürzlich, dass sie wegen ihres ersten gemeinsamen Films „nervös“ sei. Die 31-jährige Schauspielerin erklärte: „Eine Zeit lang haben Elle und ich sehr bewusst darauf geachtet, unsere eigenen Wege zu gehen und sehr selektiv bei den Projekten zu sein, die wir gemeinsam gemacht haben. Diesen Druck spüren wir inzwischen nicht mehr.“

Zuvor hatte Dakota angedeutet, dass ein gemeinsamer Film ihre Geschwisterbindung „völlig unzerstörbar“ machen würde. Sie sagte gegenüber ‚Extra‘: „Es ist fast so, als würden wir dieses letzte kleine Stück von uns selbst miteinander teilen – wie wir am Set sind, wie wir als Schauspielerinnen arbeiten und das miteinander zu erleben. Ich glaube, danach werden wir völlig unzerstörbar sein.“