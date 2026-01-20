Stars Ellen DeGeneres lobt Anti-ICE-Protestierenden in Minneapolis

Bang Showbiz | 20.01.2026, 11:00 Uhr

Die Moderatorin drückt ihre Unterstützung für die Anti-ICE-Protestierenden in der US-Metropole aus.

Ellen DeGeneres hat ihre Unterstützung für die Anti‑ICE‑Proteste in Minneapolis zum Ausdruck gebracht.

Die 67‑jährige Entertainerin meldete sich auf Instagram zu Wort und beschrieb ihre Traurigkeit über das, was derzeit in der „glücklichsten Stadt Amerikas“ geschieht – nach der Erschießung von Renee Good durch einen Beamten der Einwanderungs‑ und Zollbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) Anfang dieses Monats.

In einem Videoclip bezog sich Ellen auf ihr Netflix‑Special ‚Ellen DeGeneres: For Your Approval‘ aus dem Jahr 2024 und erklärte: „Hey zusammen, ich wollte nur sagen, wie leid mir das tut, was gerade in Minneapolis passiert – und eigentlich in unserem ganzen Land, aber besonders jetzt in Minneapolis, weil ich dort mein letztes Stand‑up‑Special aufgezeichnet habe und die Menschen dort nicht hätten liebenswerter sein können. Ich habe es dort gedreht, weil man sagt, es sei die glücklichste Stadt Amerikas.“ Das habe sie während ihres Aufenthalts als wahr empfunden.

Die Moderatorin fügte hinzu: „Meine Gedanken und Gebete sind bei allen, und ich bin stolz auf alle, die friedlich protestieren. Und es tut mir leid für jeden, der verletzt wurde, nur weil er protestiert hat – weil er das getan hat, was man tun sollte.“

Ellen und ihre Ehefrau Portia de Rossi zogen 2024 ins ländliche England. Später verriet das Paar, dass es die Entscheidung, sich dort niederzulassen, an dem Tag traf, an dem Donald Trump erneut zum US‑Präsidenten gewählt wurde. Bei einer Theaterveranstaltung im englischen Cheltenham im vergangenen Jahr enthüllte die Komikerin: „Wir kamen am Tag vor der Wahl hier an und wachten mit unzähligen Nachrichten von Freunden mit weinenden Emojis auf, und ich dachte nur: ‚Er hat gewonnen.‘ Und wir sagten uns: ‚Wir bleiben hier.'“