Stars Ellen DeGeneres: Umzug in die englischen Cotswolds

Ellen DeGeneres - Hollywood walk of Fame induction 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 11:00 Uhr

Ellen DeGeneres ist aufs Land nach England gezogen.

Der 66-jährige TV-Star war vor kurzem bei der Haussuche im Südwesten Englands gesichtet worden, wobei Ellen Berichten zufolge bereits eine Immobilie gefunden haben soll, die ihr gefällt.

Ein Insider verriet gegenüber ,PEOPLE‘: „Ellen war am Anfang Oktober in England auf Haussuche gewesen. Sie hat schließlich ein Haus gefunden, das ihr gefiel, und sie hat es kurz darauf gekauft.“ Am Anfang des Monats waren Ellen und ihre Frau Portia de Rossi im The Farmer’s Dog gesichtet worden, einem Pub im Besitz des ehemaligen ,Top Gear‘-Moderators Jeremy Clarkson, in den Cotswolds im Südwesten Englands. Das prominente Paar, das seit 2008 verheiratet ist, scheint das Leben in seiner neuen Umgebung zu lieben. Der Insider fügte hinzu: „Sie hingen mit [Jeremys Partnerin, der Schauspielerin] Lisa Hogan und James Blunt ab und The Corrs traten im Pub auf.“ Ellen hatte im Mai 2022 die letzte Folge ihrer langjährigen TV-Talkshow moderiert, in der unter anderem Stars wie Jennifer Aniston, Billie Eilish und Pink auftraten. Portia hatte die Schauspielerei zuvor aufgegeben, um sich auf General Public konzentrieren zu können, das Kunstverlags- und Kurationsunternehmen, das ihr gehört. Die 51-jährige Darstellerin, die zuvor in erfolgreichen TV-Shows wie ,Ally McBeal‘ und ,Arrested Development‘ zu sehen war, erzählte, dass sie von der Herausforderung, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, begeistert sei.