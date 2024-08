Stars Ellen DeGeneres und Portia de Rossi: Erfülltes Leben in Montecito

Ellen DeGeneres and Portia de Rossi - JAN 15 - Peoples Choice Awards, Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2024, 15:35 Uhr

Die beiden Stars genießen ihr Leben in der kalifornischen Stadt in vollen Zügen.

Ellen DeGeneres und Portia de Rossi haben sich gemeinsam ein „besonderes Leben“ aufgebaut.

Die 66-jährige Komikerin ist seit 2008 mit der Schauspielerin verheiratet. Auch nach all der Zeit könnten die beiden Stars nicht glücklicher miteinander sein.

„Sie leben Vollzeit in Montecito und lieben es“, berichtet der Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin. In der wohlhabenden Stadt in Kalifornien wohnen unter anderem auch Prinz Harry und Meghan Markle mit ihren Kindern. „Ellen ist gerade auf Tournee für ein Stand-up-Special. Sie hat ein paar Termine im Juli abgesagt… Aber sie freut sich. Sie plant, dass es ihre letzte Comedy-Tournee sein wird. Sie spricht über ihren Ruhestand.“

Im Mai 2022 wurde nach 19 Staffeln die letzte Folge der ‚Ellen DeGeneres Show‘ ausgestrahlt. Trotzdem gehe es dem Promi-Paar derzeit so gut wie lange nicht. „Sie haben sich in Montecito ein besonderes Leben geschaffen. Es ist wirklich ein magischer Ort. Portia hat sogar eine ganze Reitsportanlage auf ihrem Grundstück. Man kann ohne jede Übertreibung sagen, dass Portia von ihren Pferden besessen ist. Es ist ihre große Leidenschaft“, plaudert der Vertraute aus.