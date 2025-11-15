Musik Ellie Goulding wandte sich der Musik zu, um den Schmerz über das Ehe-Aus zu lindern

Ellie Goulding Rolling Stone UK Awards 2024 - Getty - London - November - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2025, 13:00 Uhr

Ellie Goulding schreibt ihrer Musik zu, ihr durch den Herzschmerz über das Ende ihrer Ehe geholfen zu haben.

Die 38-jährige Sängerin ist mit ihrem neuen Track ‚Destiny‘ – ihrer ersten Soloveröffentlichung seit ihrem 2023 erschienenen Album ‚Higher Than Heaven‘ – wieder ins Rampenlicht zurückgekehrt. Sie gestand, dass ihr die Rückkehr ins Studio half, sich nach der Trennung von Caspar Jopling Schritt für Schritt stärker zu fühlen. Sie sagte dem ‚NME‘-Magazin: „Egal, wie stark ein Charakter man ist – wenn es darum geht, sich von seinem Ehemann zu trennen, kann man dafür nie stark genug sein. Es ist wie ein Trauerprozess, weil man nicht nur die Person verliert, sondern auch das Leben, das für einen vorgesehen schien.“

Ellie – die mit ihrem Ex-Mann einen vierjährigen Sohn, Arthur, hat – gab zu, dass sie „nicht wusste, was sie sonst tun sollte“, außer sich der Musik zuzuwenden, um ihren Herzschmerz zu überwinden. Über ihre neue Single sagte sie: „Ich habe diesen Track zum ersten Mal gehört, als ich mich gerade von meinem Ehemann getrennt hatte. Es war eine extrem turbulente Zeit für mich, weil es sich anfühlte wie die Trennung aller Trennungen. Es war eine Ehe, nicht nur eine Beziehung. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte, außer Musik zu machen. Also sah ich Jack Rochon, der damals hauptsächlich Trap-Musik produzierte, auf Instagram auf so wunderschöne Weise Gitarre spielen, dass ich sofort fasziniert war. Also schrieb ich ihm eine DM, dass ich mit ihm arbeiten wollte, und wir trafen uns noch am selben Tag, um die Reise zu beginnen.“