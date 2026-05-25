Musik Ellie Goulding will neues Album ‚bald‘ veröffentlichen

Ellie Goulding - DECEMBER 2025 - AVALON - The Fashion Awards 2025 - The Royal Albert Hall BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.05.2026, 13:00 Uhr

Die Popsängerin hat seit 'Higher Than Heaven' aus dem Jahr 2023 keine Platte mehr herausgebracht.

Ellie Goulding steht kurz vor der Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums.

Die britische Popsängerin hat seit ‚Higher Than Heaven‘ aus dem Jahr 2023 kein neues Album mehr veröffentlicht. Nun deutete Ellie an, dass ihr nächstes Werk „bald“ erscheinen könnte. Im Gespräch mit der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ verriet sie: „Ich habe die vergangenen Jahre sehr eng mit einem unglaublich talentierten Produzenten und Multiinstrumentalisten namens Jack Rochon zusammengearbeitet. Ich habe ihn tatsächlich auf TikTok entdeckt, als er noch relativ unbekannt war und in Kanada lebte.“ Inzwischen sei er nach Los Angeles gezogen und habe mit Beyoncé gearbeitet.

Ellie habe sofort eine kreative Verbindung zu Rochons Arbeit gespürt. „Ich habe es schon immer geliebt, neue Talente zu entdecken und frische Stimmen zu fördern – genauso wie damals, als ich angefangen habe und Starsmith entdeckt habe“, erklärte die 39-Jährige. „Wir haben gemeinsam Hunderte Songs aufgenommen, und ich habe die Freiheit geliebt, verschiedene Sounds, Gefühle, Gedanken und Erfahrungen auszuprobieren.“ Der Prozess habe sich sehr organisch und ehrlich angefühlt.

Die ‚Anything Could Happen‘-Interpretin präsentierte ihre neue Single ‚Black Prada Dress‘ kürzlich erstmals beim ‚BBC Radio 1 Big Weekend‘ im englischen Sunderland. Über den Song sagte Ellie: „Es gibt nicht diese eine konkrete Erfahrung, die ihn inspiriert hat. Er richtet sich gegen diese negative, kritische Stimme, die einen herunterzieht. Und diese Stimme kann auch die eigene innere Stimme sein – diese selbstkritische, destruktive Seite.“ Das kommende Album der Chartstürmerin verarbeitet auch die Trennung von ihrem Ex-Ehemann Caspar Jopling im Jahr 2024 nach fünf Jahren Ehe.