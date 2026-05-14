Musik Lizzo: Social-Media-Algorithmen ‚zerstören die Musikindustrie‘

Lizzo - 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin kritisiert den Einfluss von Social-Media-Plattformen auf die Musikbranche.

Lizzo hat Social-Media-Algorithmen scharf kritisiert und erklärt, sie würden „die Musikindustrie zerstören“.

Die Sängerin und Rapperin sagte, die Funktionsweise verschiedener Plattformen verursache Probleme bei der Promotion ihres dritten Studioalbums ‚B****‘, das am 5. Juni erscheint, weil nicht alle ihrer Fans Updates dazu erhalten würden. Lizzo – mit bürgerlichem Namen Melissa Jefferson – sprach am Dienstag (12. Mai) in einem TikTok-Video stellvertretend für andere Künstler über das Thema und erklärte: „In 23 Tagen erscheint mein Album, und ich wette, niemand weiß überhaupt davon.“

Die ‚About Damn Time‘-Interpretin schilderte, dass sie bei einer ähnlichen Botschaft zuvor Hasskommentare von Trollen erhalten habe, die schrieben: „Oh, sie ist nur wütend, weil sie floppt.“ Dennoch betonte Lizzo, dass ihr viele Menschen aus der Branche dafür gedankt hätten, das Thema anzusprechen, weil „alle anderen zu viel Angst haben, es auszusprechen“. Die vierfache Grammy-Gewinnerin fuhr fort: „Die algorithmusbasierte Art, wie soziale Medien heute funktionieren, zerstört die Musikindustrie. Und wenn ich von der Musikindustrie spreche, meine ich nicht die Musikkultur, nicht die großartige Musik da draußen und auch nicht unsere Möglichkeit, uns über soziale Medien mit Musik zu verbinden.“

Lizzo fügte hinzu: „Ich spreche von der tatsächlichen Industrie, die Künstlern ermöglicht, ihre Musik gewinnbringend zu verkaufen.“ Anschließend nahm sie Social-Media-Plattformen in die Mangel. „Denn wenn dein Algorithmus dir Inhalte in völlig falscher Reihenfolge anzeigt, hat die breite Öffentlichkeit keine Ahnung mehr, wann Musik tatsächlich veröffentlicht wird“, klagte sie.

Algorithmen hätten dazu geführt, dass die 38-Jährige selbst Veröffentlichungen von Künstlern verpasst habe, auf die sie sich gefreut hatte, weil sie „gar nicht mitbekommen“ habe, dass die Musik bereits erschienen sei. Die ‚Truth Hurts‘-Künstlerin betonte: „Und ich will nicht alles auf den Algorithmus schieben. Natürlich erschaffen wir uns auch unsere eigene Realität.“ Lizzo behauptete außerdem, dass „280.000 Menschen“ auf ihrer „privaten Seite“ Musik- und Tour-Updates verpassen würden, weil die Inhalte „nicht in ihrem Algorithmus landen“. Deshalb werde sie inzwischen sogar „beschuldigt, ihr Album nicht zu promoten.“