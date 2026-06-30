Stars Elliot Page: Boxen veränderte sein Leben

Elliot Page after boxing workout - ONE USE Instagram - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 11:00 Uhr

Schauspieler Elliot Page hat seinen Körper in den vergangenen Jahren deutlich verändert und dabei vor allem eine neue Leidenschaft für das Boxen entdeckt.

Der 39-Jährige präsentierte nun auf Instagram seine durchtrainierte Figur mit Sixpack und sprach offen darüber, welchen Stellenwert der Sport inzwischen in seinem Leben einnimmt.

Page trainiert in New York mit Coach Nolan Hanson, den er in den höchsten Tönen lobte. In einem Instagram-Beitrag bezeichnete er Hanson als außergewöhnlichen Lehrer, der nicht nur komplexe Bewegungsabläufe verständlich vermittle, sondern auch mit seinem strategischen Verständnis des Boxens und seiner psychologischen Herangehensweise überzeuge. „Das Training mit Nolan ist zu einem wesentlichen Bestandteil meines Lebens geworden“, schrieb Page. Wer in New York nach einem Trainer suche, dem könne er Hanson nur empfehlen – allerdings mit einer Warnung: „Du könntest am Ende genauso süchtig danach werden wie ich.“ Zu seinem Beitrag veröffentlichte der Schauspieler mehrere Bilder und Videos aus dem Training. Neben Aufnahmen der intensiven Boxeinheiten zeigte er sich auch oberkörperfrei und präsentierte seine beeindruckende körperliche Transformation.

Bereits 2023 hatte der Star aus ‚Juno‘ und ‚The Umbrella Academy‘ im Gespräch mit ‚GQ‘ verraten, dass er selbst auf Reisen nicht auf sein Training verzichten möchte. Dafür nutzt er eine VR-Brille mit dem Fitnessprogramm ‚Supernatural‘, das sowohl Box- als auch Bewegungsworkouts bietet. So könne er nahezu überall trainieren, solange eine Internetverbindung vorhanden sei. Während klassische Workouts im Fitnessstudio für Page nie besonders reizvoll gewesen seien, habe das Boxen alles verändert. Die Kombination aus körperlicher Anstrengung, Technik und mentaler Herausforderung habe den Sport für ihn zu einem echten „Game Changer“ gemacht – und zu einem festen Bestandteil seines Alltags.