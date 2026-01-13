Stars Elon Musk beantragt Sorgerecht für Sohn mit Ashley St. Clair

13.01.2026

Elon Musk beantragt Sorgerecht, nachdem Ashley St. Clair sich für frühere transfeindliche Äußerungen entschuldigt hat.

Elon Musk will das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn mit Ashley St. Clair, nachdem sie sich für frühere transfeindliche Kommentare entschuldigt hat.

Der SpaceX-Gründer kündigte an, das alleinige Sorgerecht für den 15 Monate alten Romulus zu beantragen, nachdem die Influencerin ihre Unterstützung für die trans* Community erklärt und „immense Schuldgefühle“ wegen ihrer früheren Aussagen geäußert hatte. Auf X schrieb er: „Ich werde heute das volle Sorgerecht beantragen, angesichts ihrer Aussagen, die nahelegen, sie könnte einen einjährigen Jungen transitionieren wollen.“

Trotz dieser Behauptung deutete Ashley jedoch nicht an, dass sie plane, ihren Sohn auf eine Geschlechtsangleichung vorzubereiten. Auf eine Frage zu ihrer früheren „offenen Transfeindlichkeit“ schrieb sie am Wochenende auf X: „Ich empfinde immense Schuld für meine Rolle. Und noch mehr Schuld darüber, dass Dinge, die ich in der Vergangenheit gesagt habe, der Schwester meines Sohnes noch mehr Schmerz zugefügt haben könnten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das alles wiedergutmachen kann, aber ich habe privat unglaublich hart daran gearbeitet, zu lernen und für diejenigen in der trans Community einzutreten, die ich verletzt habe.“ Die 27-jährige Autorin räumte ein, dass sie ihre Unterstützung für Transrechte bisher nicht öffentlich gemacht habe, weil sie befürchtete, dies könne als „unglaubwürdig“ wahrgenommen werden. Sie schrieb: „Ich habe auch nicht viel dazu gesagt, weil ich hin- und hergerissen war, ob meine Stimme bei diesem Thema hilfreich wäre, da es als unehrlich oder als bloßes Umschwenken gesehen würde, weil ich ‚verletzt‘ bin. Selbst diese Antwort wird rechte Hysterie auslösen, aber ja, es tut mir leid. Sagt mir, wie ich helfen kann.“

Ashley verklagt Elon derzeit auf das alleinige Sorgerecht für ihren Sohn. Elon, der mit vier Frauen 14 Kinder hat, wies ihre Vorwürfe zurück, er habe sich finanziell an ihrem Kind „gerächt“, und betonte, er habe Unterhalt gezahlt, „obwohl ich nicht sicher wusste“, ob der Junge tatsächlich sein Sohn sei. Zudem habe er „Ashley 2,5 Millionen Dollar gegeben und zahle ihr 500.000 Dollar pro Jahr“. Ashley antwortete dem 54-jährigen Milliardär auf X und erklärte, er habe einen Vaterschaftstest verweigert. Sie schrieb: „Elon, wir haben dich gebeten, die Vaterschaft durch einen Test zu bestätigen, noch bevor unser Kind (dem du den Namen gegeben hast) überhaupt geboren war. Und du hast nicht mir Geld geschickt, sondern Unterhalt für dein Kind, den du für notwendig gehalten hast, bis du den Großteil davon gestrichen hast, um Kontrolle auszuüben und mich für Ungehorsam zu bestrafen. Aber am Ende bestrafst du damit nur deinen Sohn.“