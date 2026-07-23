Stars Elsa Hosk bringt ihr zweites Kind zur Welt

Elsa Hosk - amfAR Gala 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 09:00 Uhr

Elsa Hosk ist nun stolze Zweifach-Mama. Die süßen Neuigkeiten verkündete das schwedische Topmodel auf Instagram.

Elsa Hosk ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Die 37-Jährige und ihr Verlobter, der Unternehmer Tom Daly, haben eine zweite Tochter bekommen. Das Mädchen trägt den Namen Flora Blue. Gemeinsam zieht das Paar bereits die fünfjährige Tochter Tuulikki groß. Elsa teilte die frohe Nachricht am Mittwoch (22. Juli) auf Instagram und veröffentlichte mehrere Fotos der Neugeborenen. Darauf hält das ehemalige Victoria’s-Secret-Model seine Tochter im Arm, während es sich zu Hause ausruht. Zu den Bildern schrieb Elsa: „Unser Blumenfeen-Mädchen Flora Blue. Sie ist endlich da – geboren im Garten, unter dem Mond, den Sternen und unserem magischen blühenden Baum.“

In den Kommentaren gratulierten zahlreiche Fans der frischgebackenen Zweifach-Mama. Ein Nutzer schrieb: „Ganz viel Liebe für euch alle. Eine große Umarmung und heilende Energie für Mama Elsa. Sie ist wunderschön!“ Ein weiterer kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch zu eurem süßen Blumenmädchen! Sie hat die blauesten Augen!“ Ein dritter Fan erklärte: „Wunderschönen Glückwunsch. Tulle ist jetzt große Schwester. Ach, wie schön.“

Bereits im April hatte Elsa in ihrer Instagram-Story bekannt gegeben, dass sie und Tom ihr zweites Kind erwarten. Damals veröffentlichte sie ein Spiegel-Selfie, auf dem ihr deutlich sichtbarer Babybauch zu sehen war. Dazu schrieb die Schwedin: „Guten Morgen von mir und dem Baby.“ Ihr ursprünglicher Schwangerschafts-Post, in dem sie verkündet hatte: „Seit sechs Monaten wächst hier ein kleines Wunder heran“, wurde inzwischen jedoch gelöscht. Warum der Beitrag verschwand, erklärte Elsa später ebenfalls in ihrer Instagram-Story: „Sie haben meinen Schwangerschafts-Post entfernt. Ich wünschte, schwangere Bäuche würden nicht als anstößig angesehen – aber offenbar sind wir noch nicht so weit.“

Bereits im September 2025 hatte Elsa auf Instagram ihre Verlobung mit Tom Daly bekannt gegeben. Der Unternehmer machte ihr in der gemeinsamen neuen Wohnung – umgeben von Blumen und Kerzen – einen Heiratsantrag und überreichte ihr einen großen oval geschliffenen Diamantring von Tiffany Co. Zu den Aufnahmen schrieb die Blondine: „Ich habe Jaaaa gesagt … in einem schwedischen Wildblumengarten, in unserer neuen Wohnung in der Stadt, in der wir uns vor zehn Jahren kennengelernt haben – du und ich, Baby.“