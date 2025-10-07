Musik Elton John gab größtes Konzert seit Tournee-Ende beim F1-Rennen von Singapur

Elton John - Singapore GP - Dawbell ONE USE 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 18:15 Uhr

Sir Elton John trat beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur 2025 vor seinem größten Publikum seit dem Ende seiner Tournee im Jahr 2023 auf.

Der 78-jährige Musikstar war in Bestform, als er am Sonntag (5. Oktober) auf der Bühne am Marina Bay Street Circuit ein spektakuläres 90-minütiges Set gab – kurz nach dem Sieg des britischen Mercedes-Fahrers George Russell. Mehr als 70.000 Fans versammelten sich an der Bühne The Padang, um das 16 Songs umfassende Greatest-Hits-Set zu erleben, das ‚Saturday Night’s Alright for Fighting‘, ‚Bennie and the Jets‘, ‚Tiny Dancer‘, ‚Rocket Man‘ und ‚I’m Still Standing‘ enthielt.

Der Auftritt war Eltons größtes Konzert seit dem Abschluss seiner rekordbrechenden ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour vor zwei Jahren. Seitdem hat Elton Probleme mit seiner Sehkraft, doch er lässt sich davon nicht aufhalten. Der ‚Your Song‘-Sänger – der sich vom Touren zurückgezogen hat, um mehr Zeit mit seinen Söhnen Zachary (14) und Elijah (12) zu verbringen, die er mit Ehemann David Furnish hat – zog sich im Juli des vergangenen Jahres eine schwere Augeninfektion zu, die ihn auf dem rechten Auge erblinden ließ und ihm nur „eingeschränktes Sehvermögen“ auf dem linken Auge ließ. Er sagte im April gegenüber ‚The Times‘: „Es ist belastend. Man wird emotional, aber man muss sich daran gewöhnen, weil ich das Glück habe, das Leben zu führen, das ich habe. Ich habe immer noch meine wunderbare Familie, und ich kann auf dem linken Auge noch etwas sehen. Also sagt man sich: Mach einfach weiter.“

Elton Johns Singapore Grand Prix Set-Liste:

Saturday Night’s Alright For Fighting

Bennie And The Jets

I Guess That’s Why They Call It The Blues

Mona Lisas and Mad Hatters

Tiny Dancer

Goodbye Yellow Brick Road

Philadelphia Freedom

Rocket Man

Levon

Candle In The Wind

Don’t Let The Sun Go Down On Me

The Bitch Is Back

Crocodile Rock

I’m Still Standing

Your Song

Cold Heart