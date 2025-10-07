MusikElton John gab größtes Konzert seit Tournee-Ende beim F1-Rennen von Singapur
Sir Elton John trat beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur 2025 vor seinem größten Publikum seit dem Ende seiner Tournee im Jahr 2023 auf.
Der 78-jährige Musikstar war in Bestform, als er am Sonntag (5. Oktober) auf der Bühne am Marina Bay Street Circuit ein spektakuläres 90-minütiges Set gab – kurz nach dem Sieg des britischen Mercedes-Fahrers George Russell. Mehr als 70.000 Fans versammelten sich an der Bühne The Padang, um das 16 Songs umfassende Greatest-Hits-Set zu erleben, das ‚Saturday Night’s Alright for Fighting‘, ‚Bennie and the Jets‘, ‚Tiny Dancer‘, ‚Rocket Man‘ und ‚I’m Still Standing‘ enthielt.
Der Auftritt war Eltons größtes Konzert seit dem Abschluss seiner rekordbrechenden ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour vor zwei Jahren. Seitdem hat Elton Probleme mit seiner Sehkraft, doch er lässt sich davon nicht aufhalten. Der ‚Your Song‘-Sänger – der sich vom Touren zurückgezogen hat, um mehr Zeit mit seinen Söhnen Zachary (14) und Elijah (12) zu verbringen, die er mit Ehemann David Furnish hat – zog sich im Juli des vergangenen Jahres eine schwere Augeninfektion zu, die ihn auf dem rechten Auge erblinden ließ und ihm nur „eingeschränktes Sehvermögen“ auf dem linken Auge ließ. Er sagte im April gegenüber ‚The Times‘: „Es ist belastend. Man wird emotional, aber man muss sich daran gewöhnen, weil ich das Glück habe, das Leben zu führen, das ich habe. Ich habe immer noch meine wunderbare Familie, und ich kann auf dem linken Auge noch etwas sehen. Also sagt man sich: Mach einfach weiter.“
Elton Johns Singapore Grand Prix Set-Liste:
Saturday Night’s Alright For Fighting
Bennie And The Jets
I Guess That’s Why They Call It The Blues
Mona Lisas and Mad Hatters
Tiny Dancer
Goodbye Yellow Brick Road
Philadelphia Freedom
Rocket Man
Levon
Candle In The Wind
Don’t Let The Sun Go Down On Me
The Bitch Is Back
Crocodile Rock
I’m Still Standing
Your Song
Cold Heart