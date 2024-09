Stars Elton John: Gemeinsame Drogen-Erfahrung mit John Lennon

Sir Elton John on the Pyramid Stage at Glastonbury Festival - Avalon - June 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2024, 13:00 Uhr

Sir Elton John behauptet, er und John Lennon hätten zusammen Koks genommen.

Der 77-jährige Star enthüllte, dass er und der verstorbene Beatles-Star sich einmal in einem New Yorker Hotelzimmer verschanzt hätten, um spät in der Nacht Drogen zu konsumieren. Um 2 Uhr morgens seien ihnen „Berge von Koks aus der Nase gekommen“. Das „paranoide“ Duo hörte dann ein Klopfen an der Tür und fürchtete bereits die Polizei. Es war jedoch nur ihr Kumpel Andy Warhol, den sie nicht hereinließen, weil er seine Kamera überall hin mitnahm und sie keine Beweise von ihrem Drogenabenteuer wollten.

In seinem neuen Dokumentarfilm ‚Elton John: Never Too Late‘ erklärte der Rocket Man: „Ich brauchte etwa fünf Minuten, um zum Türspion zu gehen, und ich sah, dass es Andy Warhol war. Und ich ging zu John: ‚Andy!‘ Und John sagte: ‚Auf keinen Fall!‘ Also klingelte er immer wieder. Wir dachte nur, nein danke. Das war der lustige Teil des Kokains.“

Elton behauptete auch, er sei dafür verantwortlich, dass John nach dem Überraschungsauftritt des Stars bei Eltons Thanksgiving-Konzert 1974 im Madison Square Garden wieder mit Yoko Ono zusammenkam. Er sagte: „Wenn ich ihm nicht gesagt hätte, dass er die Show machen soll, hätte er Yoko vielleicht nie wieder getroffen. Natürlich sind sie wieder zusammengekommen und haben Sean [Lennon] bekommen. Er verliebte sich wieder. Und so hörte seine Wildheit auf. Er hörte irgendwie mit den Drogen auf, mit dem Wahnsinn. Ich habe mich für ihn gefreut. Hat meine Verrücktheit aber nicht gestoppt.“ Lennon und Ono lernten sich 1966 in London kennen und heirateten 1969 in Gibraltar. Sie trennten sich für 18 Monate und kamen 1974 wieder zusammen.