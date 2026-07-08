Musik Elton John lässt ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour für zwei Nächte wieder aufleben

Elton John -Orangetheory Stadium, Jan 24, 2023 in Christchurch, New Zealand - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 08:00 Uhr

Die Musik-Ikone kehrt für zwei Nächte zurück auf die große Bühne.

Elton John lässt seine ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tour für zwei Nächte wieder aufleben, um sich von Mexiko zu verabschieden.

Der 79-jährige Musiker musste die Mexiko-Termine seiner letzten Welttournee im Jahr 2021 wegen der Corona-Pandemie absagen. Nun kehrt er für zwei Konzerte am 2. und 3. Oktober ins Banorte Stadium in Mexiko-Stadt zurück. Auf Instagram kündigte er an: „Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass ich am 2. und 3. Oktober zwei Abende im Banorte Stadium auftreten werde.“ Mexiko-Stadt habe schon immer einen besonderen Platz in seinem Herzen gehabt.

„Ich war wirklich enttäuscht, dass die Pandemie mich während meiner Abschiedstour daran gehindert hat, durch Lateinamerika zu touren. Deshalb ist diese Rückkehr für mich besonders bedeutungsvoll“, erklärte der Sänger. „Ich freue mich sehr, nach all diesen Jahren diesen ganz besonderen Moment endlich mit meinen Fans teilen zu können.“ Mitglieder seines Fanclubs können sich bereits für einen frühzeitigen Zugang registrieren. „Meldet euch über den Link in meiner Bio an. Der Vorverkauf für Fans beginnt am Mittwoch, den 15. Juli, um 12 Uhr Ortszeit in Mexiko-Stadt“, ergänzte der Star.

Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am 16. Juli um 12 Uhr Ortszeit. Der ‚Rocket Man‘-Interpret zog sich vor drei Jahren vom Tourneealltag zurück, nachdem er seine gewaltige ‚Farewell Yellow Brick Road Tour‘ nach mehr als 300 Shows beendet hatte. Trotz der Reduzierung seiner Live-Auftritte zeigt Elton John keine Anzeichen dafür, vollständig in Rente zu gehen. Kürzlich verriet er, dass er im Stillen ein brandneues Album fertiggestellt habe. Es existiere nur, weil seine Sehprobleme ihn dazu gezwungen hätten, seinen gesamten kreativen Prozess von Grund auf neu aufzubauen.

Als er im Mai in Toronto den renommierten Glenn Gould Prize entgegennahm, erklärte der ‚I’m Still Standing‘-Interpret, dass seine Augenerkrankung seine übliche Arbeitsweise – zunächst Liedtexte zu lesen und darauf Musik zu schreiben – unmöglich gemacht habe. Zum ersten Mal in seiner fünf Jahrzehnte langen Karriere musste er seinen Ansatz vollständig umdrehen. „Was mir mein Auge gegeben hat, ist die Chance, im Alter von 80 Jahren meine Art zu schreiben komplett umzukehren. Ich schreibe zuerst Melodien, und die Texte kommen danach. Das habe ich noch nie gemacht. Und genau das habe ich jetzt getan“, verriet er.