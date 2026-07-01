Musik Elton John erhält Las-Vegas-Hologrammshow mit besserer Technik als ‚ABBA Voyage‘

Elton John -Orangetheory Stadium, Jan 24, 2023 in Christchurch, New Zealand - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2026, 18:00 Uhr

Sir Elton John soll einen millionenschweren Vertrag für eine Hologramm-Show in Las Vegas unterschrieben haben, die mit einer noch fortschrittlicheren Technologie arbeiten soll als die erfolgreiche Produktion 'ABBA Voyage'.

Sir Elton John hat Berichten zufolge eine Hologramm-Residenz in Las Vegas mit „fortschrittlicherer“ Technologie als ABBA Voyage ergattert.

Berichten zufolge wird der 79-jährige Musikstar, der sich 2023 von Tourneen verabschiedet hat, im kommenden Jahr im neu eröffneten Hard Rock Hotel in Las Vegas mit einer spektakulären Hologramm-Residenz zu sehen sein.

Dabei wird nicht nur Elton John selbst als Hologramm auftreten – auch digitale Avatare seiner musikalischen Weggefährten Dua Lipa und Kiki Dee sollen gemeinsam mit ihm Duette singen. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Elton, Dua und Kiki werden als Hologramme zu sehen sein. Das Konzept ähnelt der ‚ABBA Voyage‘-Show in London, ist aber deutlich fortschrittlicher, weil sich die Technik inzwischen enorm weiterentwickelt hat.“ Elton habe mit Hard Rock einen Vertrag im siebenstelligen Bereich abgeschlossen und es handele sich nicht um eine klassische Konzertresidenz, sondern um ein vollständig immersives Erlebnis, wie der Nahestehende erklärt: „Das wird absolut spektakulär aussehen.“

‚ABBA Voyage‘ hat den schwedischen Pop-Ikonen seit ihrem digitalen Comeback im Jahr 2022 enorme Einnahmen beschert. Seit dem Start der virtuellen Konzertreihe im Mai desselben Jahres haben Millionen Menschen die Show besucht. Dabei kommen modernste Motion-Capture-Technologie und die originalen Gesangsaufnahmen der Band zum Einsatz.

Obwohl Elton John seine Live-Auftritte stark reduziert hat, denkt er keineswegs ans Aufhören. Vor Kurzem verriet er, dass er still und heimlich ein komplett neues Album fertiggestellt habe – ein Werk, das nach eigenen Angaben nur deshalb entstanden sei, weil seine Sehprobleme ihn dazu zwangen, seinen gesamten kreativen Arbeitsprozess neu zu erfinden. Bei der Entgegennahme des renommierten Glenn Gould Prize im Theatre at Great Canadian Casino Resort in Toronto im Mai erklärte der ‚I’m Still Standing‘-Interpret, dass seine Augenerkrankung seine bisherige Arbeitsweise unmöglich gemacht habe. Dem Publikum sagte er: „Normalerweise arbeite ich immer mit Texten – ich lese die Songtexte und komponiere dazu. Im Moment bin ich deshalb ziemlich aufgeschmissen.“ Zum ersten Mal in seiner mehr als fünf Jahrzehnte dauernden Karriere musste er seine Arbeitsweise vollständig umstellen. „Was mir meine Augen letztlich geschenkt haben, ist die Möglichkeit, im Alter von 80 Jahren meine Art zu schreiben komplett umzudrehen. Jetzt komponiere ich zuerst die Melodien und schreibe die Texte erst danach. Das habe ich noch nie zuvor gemacht. Und genau das habe ich jetzt getan.“