Hat zwei Söhne Elton John schwärmt von später Vaterschaft: „Das Tollste“

Elton John und David Furnish sind Eltern zweier Söhne. (lau/spot)

SpotOn News | 16.11.2024, 17:00 Uhr

Elton John hat in einem neuen Interview davon geschwärmt, Vater zweier Söhne zu sein. Kinder zu haben bezeichnete er als "das größte Geschenk, das man haben kann".

Mit seinem Ehemann David Furnish (62) teilt Elton John (77) die Kinder Zachary (13) und Elijah (11). Der mit fünf Grammys ausgezeichnete "Candle in the Wind"-Interpret hat jetzt bei einem Auftritt in der Show "Radio Andy" gegenüber Moderator Andy Cohen (56) von den Freuden der späten Vaterschaft geschwärmt. Als Cohen John darauf ansprach, dass er, ähnlich wie er selbst, spät Vater geworden sei, sagte der Star: "Das ist das Tollste, was ich je gemacht habe."

Elton John schwor für seine Söhne dem Rockstar-Leben ab

John fuhr fort: "Für mich persönlich hatte ich ein erstaunliches Leben, eine großartige Karriere, unglaubliche Errungenschaften, Musik, blah, blah, blah, aber ich würde sagen, dass unsere Söhne und David das Wichtigste für mich sind."

Auch nennt John seine Kinder als Grund, "warum ich vom Touren weggekommen bin, um den letzten Teil meines Lebens damit verbringen zu können, für sie da zu sein".

Applaus für LGBTQ+-Eltern

John äußerte sich daneben in dem Gespräch auch dazu, als Mitglied der LGBTQ+-Gemeinschaft Vater zu sein. Er sagte: "Ich denke, dass jeder, der schwul ist und ein Kind großzieht, Applaus verdient, weil es so viele Leute gibt, die sagen, dass das nicht passieren sollte."

"Für alle anderen Menschen da draußen, die schwul sind und ihre eigenen Kinder haben, ist es das größte Geschenk, das man haben kann", so John weiter. Er habe in seinem Leben "noch nie ein besseres Geschenk bekommen und würde es gegen nichts eintauschen wollen".