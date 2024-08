Nach Gagen-Kritik von Angelina Köhler Elton lädt zwölf Olympia-Teilnehmer zu neuer Show „Eltons 12“

Elton will für "Eltons 12" Olympia-Teilnehmer gewinnen. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.08.2024, 12:18 Uhr

Im Herbst startet die Produktion zu Eltons neuer Spielshow "Eltons 12". Für ein Olympia-Special will RTL nun Schwimm-Star Angelina Köhler und weitere Olympia-Teilnehmer gewinnen - und lockt mit einer hohen Siegprämie.

Aktuell schlägt eine Aussage von Angelina Köhler (23) Wellen: Nach ihrer Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris hatte die Schwimmerin sich über die geringen Premien beschwert und einen wütenden Vergleich mit dem "Sommerhaus der Stars" gezogen. Es "kann nicht sein", dass die Trash-Stars in der RTL-Show 50.000 Euro gewinnen und damit mehr als Olympia-Athleten. Das lässt der Sender nicht auf sich sitzen und bietet Köhler nun die Chance auf 100.000 Euro.

RTL will Köhler für "Eltons 12"

In einer Pressemitteilung gab RTL nun bekannt, sich Angelina Köhler und elf weitere deutsche Olympia-Teilnehmende für seine neue Spielshow "Eltons 12" zu wünschen. "Wir finden, die Olympiateilnehmerin von Paris hat absolut recht und wollen uns für die vielen emotionalen und spannenden athletischen Momente mit einer besonderen Einladung bedanken", heißt es. Bei "Eltons 12" winke den Kandidaten ja immerhin 100.000 Euro Gewinnsumme – und damit "die Chance auf die doppelte 'Sommerhaus'-Prämie!"

"Wer Außergewöhnliches leistet, soll auch angemessen belohnt werden: ob in unseren Reality-, Quiz- oder Showformaten!", betont Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland. Für Moderator Elton (53) sei eine Show mit Köhler und Co. "eine riesengroße Ehre": "Ich habe jeden Tag Olympia verfolgt. Die Leistung aller unserer Sportler:innen war wirklich beeindruckend."

Produktion startet im Herbst

"Eltons 12" stammt aus der Feder von Stefan Raab (57) und geht im Herbst in die Produktion. In den sechs Shows, die im Winter 24/25 ausgestrahlt werden sollen, treten jeweils zwölf Promis in extra für die Show konzipierten Spielen gegeneinander an. Alle Kandidaten sind dabei durch eine Gemeinsamkeit, wie beispielsweise die Olympia-Teilnahme, miteinander verbunden. Kommentiert werden die Bastel-, Sport und Quiz-Challenges von Frank Buschmann (59).