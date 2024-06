Bomberjacke ist der ideale Begleiter EM-Countdown: Modische Styling-Tipps für den Stadionbesuch

13.06.2024

Stylisch anziehen zu einem sportlichen Event? Gar nicht so einfach. Unsere Sportmoderatorinnen zeigen, wie wir uns für die Fußball-EM richtig kleiden.

Am 14. Juni ist Anpfiff! Die Fußball-EM steht an und damit für viele auch der Besuch im Stadion. Wer der deutschen Nationalmannschaft live von der Tribüne zujubelt, sollte auch modisch gewappnet sein. Welche It-Pieces sich am besten zum unerlässlichen Fußballtrikot kombinieren lassen, zeigen uns Sportmoderatorinnen wie Laura Wontorra (35) oder Lea Wagner (29).

Lässig, aber stylisch wie Laura Wontorra

Natürlich darf der Look für den Stadionbesuch vor allem sportlich ausfallen, das bedeutet aber nicht, dass man zwangsläufig zur Jogginghose greifen muss. Laura Wontorra etwa zeigt auf Instagram eine Kombi für wärmere Tage: Zur dunkelgrauen Jeansshorts stylte sie eine dunkle Bomberjacke mit weißem Streifen am Ärmel. Dazu wählte sie schwarze Adidas-Sneaker und ebenfalls dunkle Socken.

Das Outfit ihrer Shooting-Partnerin Sophia Thomalla (34) kann sich ebenfalls sehen lassen. Zur engen Skinny-Jeans in Schwarz setzte die Moderatorin auf schwarze Stiefel mit breitem Absatz. Außerdem zeigte sie sich im weißen Calvin-Klein-Sport-BH und ebenfalls lässiger College-Jacke mit weißen Ärmeln.

Gleichermaßen matchen aber auch legere Cargohosen in Schwarz oder Khaki zum obligatorischen Fußballtrikot, wie Wontorra auf einem anderen Schnappschuss beweist. Dieses Mal griff sie zu weißen Adidas-Sneakern, ihre Haare stylte sie zum Dutt.

Sportlich schick wie Lea Wagner

Auch bei Sportmoderatorin Lea Wagner finden Fußball-Fans stylische Inspiration. Beispielsweise macht sich auch eine schwarze Lederhose mit Straight-Leg-Schnitt gut für einen Abstecher ins Stadion. Und auch Wagners Frisur ist stadiontauglich: Die obere Partie ihrer brünetten Langhaarmähne hat sie sich zum hohen Zopf gestylt.

Wer es etwas schicker mag, könnte Gefallen an diesem Look finden: Zur hellgrauen Anzughose stylte Wagner ein schlichtes Basic-Shirt und eine sportliche Bomberjacke in Mintgrün mit silbernen Knöpfen. Dazu passen weiße Sneaker. Ihre Haare fasste sie zum hohen Pferdeschwanz zusammen. Außerdem setzte die Moderatorin auf kleine goldene Kreolen.