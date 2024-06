Start im August „Emily in Paris“: Erste Bilder stimmen auf Staffel vier ein

Emily und Gabriel wirken sehr vertraut auf neuen Bildern zu "Emily in Paris". (lau/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 18:02 Uhr

"Emily in Paris" geht im August mit neuen Folgen weiter. Jetzt hat der Streamingdienst Netflix auch die ersten offiziellen Bilder aus Staffel vier veröffentlicht. Auf ihnen wirken Emily und ihr Langzeitschwarm Gabriel sehr vertraut.

Nach langer Wartezeit wird die romantische Netflix-Serie "Emily in Paris" im August mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurückkehren. Zur Fortsetzung von Emily Coopers Paris-Abenteuern sind jetzt auch erste Bilder erschienen. Auf ihnen sieht die von Lily Collins (35) gespielte Marketing-Managerin so modisch wie eh und je aus. Doch wird sich Emily in Staffel vier entscheiden müssen, wem ihr Herz gehört.

Emily und Gabriel wirken auf ersten Bildern zu Staffel vier vertraut

Schließlich platzte in den finalen Momenten der vorherigen Ausgabe die Hochzeit zwischen Camille (Camille Razat, 30) und Gabriel (Lucas Bravo, 36), weswegen Emily "ganz schön durcheinander ist", wie es in der offiziellen Handlungsbeschreibung zu Staffel vier heißt, über die "Variety" berichtet.

Emily "hat starke Gefühle für zwei Männer, aber jetzt erwartet Gabriel ein Baby mit seiner Ex, und Alfies (Lucien Laviscount, 31) schlimmste Befürchtungen über sie und Gabriel haben sich bestätigt."

Die ersten Bilder zur vierten Staffel zeigen nun Emily und Gabriel, die gemeinsam "auf einen Michelin-Stern" für den Koch hinarbeiten. Wie schon so oft im bisherigen Verlauf der Netflix-Serie bemerken die beiden, dass ihre "Chemie unbestreitbar ist".

Doch auch Emilys Ex Alfie ist auf den neuen Bildern zur vierten Staffel von "Emily in Paris" noch an Emilys Seite. Wird ihre Liebe doch noch eine Chance haben? Daneben zeigen die ersten Fotos zur Fortsetzung der Netflix-Serie Emilys Freundin Mindy (Ashley Park, 32), die sich in Staffel vier mit ihrer Band auf den Eurovision Song Contest vorbereitet, bis ihnen das Geld ausgeht.

Der Auftakt der vierten Staffel von "Emily in Paris" erscheint am 15. August auf Netflix. Das Finale der neuen Season folgt dann wenige Wochen später, am 12. September.