Netflix hat Starttermin verraten „Emily in Paris“: Vierte Staffel wird in zwei Teilen veröffentlicht

Lily Collins verkörpert Emily Cooper. (jom/spot)

SpotOn News | 04.05.2024, 13:55 Uhr

Endlich kehrt "Emily in Paris" zurück! Der Netflix-Serienhit geht in die vierte Staffel und wird die Fans mit neuen Folgen im Sommer erfreuen. Die Episoden werden allerdings in zwei Teilen gezeigt.

Im Sommer gibt es Nachschub von "Emily in Paris". Hauptdarstellerin Lily Collins (35) hat in einem Netflix-Clip höchstpersönlich bekannt gegeben, wann die vierte Staffel der Serie starten wird. Demnach werden am 15. August die ersten neuen Folgen zu sehen sein. Der zweite Teil der Staffel folgt ein paar Wochen später.

Genauer gesagt wird das Finale der Staffel ab dem 12. September zu sehen sein. In dem Clip des Streamingdienstes gibt es neben Collins auch ein Wiedersehen mit beliebten Cast-Mitgliedern wie Ashley Park (32), Lucas Bravo (36) oder Philippine Leroy-Beaulieu (61). Die Schauspielerinnen und Schauspieler assoziieren mit der vierten Staffel Wörter wie "verletzlich", "chaotisch", "Liebe", "herzzerreißend", "abenteuerlich" und "modisch". Für Leroy-Beaulieu steht über den neuen Folgen der Titel "Rache".

Dreharbeiten in Italien

Zuletzt wurde Lily Collins bei "Emily in Paris"-Dreharbeiten in Rom gesichtet. Bei Collins' Co-Star, der neben ihr in romantischen Szenen zu sehen war, handelt es sich um den Newcomer Eugenio Franceschini (32), der offenbar Emilys neue Flamme spielt. Die wurde am Ende von Staffel drei schließlich von ihrem Freund Alfie (Lucien Laviscount, 31) verlassen und ist damit in Staffel vier wieder als Single unterwegs. Collins und Franceschini wurden in einem italienischen Restaurant und am Trevi-Brunnen abgelichtet. Anschließend gab es eine Fahrt auf der Vespa.

Wie "Variety" berichtet, setzt Staffel vier nach den dramatischen Ereignissen der missglückten Hochzeit von Camille (Camille Razat, 30) und Gabriel (Lucas Bravo) ein. Emily hat starke Gefühle für zwei Männer, aber jetzt erwartet Gabriel ein Baby mit seiner Ex, und Alfies (Lucien Laviscount) schlimmste Befürchtungen über sie und Gabriel haben sich bestätigt. Die Chemie zwischen Emily und Gabriel ist unverkennbar, als sie gemeinsam an einem Michelin-Stern für Gabriels Restaurant arbeiten. Mindy (Ashley Park) bereitet sich mit ihrer Band auf den Eurovision Song Contest vor, hat jedoch mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) ist gezwungen, sich um ihrer Ehe willen einem heiklen Thema aus ihrer Vergangenheit zu stellen, und das Team der Agence Grateau muss sich mit personellen Veränderungen auseinandersetzen.

"Emily in Paris" feierte im Oktober 2020 Premiere auf dem Streamingdienst Netflix. Nach einem erfolgreichen Start wurde die Serie von Netflix schon bald um eine zweite Staffel verlängert, die im Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Die Premiere der dritten Staffel fand ein Jahr später statt.