Stars Eminem bezahlte Kurupts Entzug: Rapper kämpfte gegen lebensbedrohliche Alkoholsucht

Eminem performs - 37th Annual Rock & Roll Hall of Fame - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 14:00 Uhr

Eminem bezahlte Kurupts Entzug: Der Rapper kämpfte gegen eine lebensbedrohliche Alkoholsucht.

Eminem hat seinem Rap-Kollegen Kurupt finanziell geholfen, eine Entzugstherapie zu beginnen, nachdem dieser mit einer lebensgefährlichen Alkoholsucht zu kämpfen hatte.

Der 53-jährige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ricardo Brown heißt, erlitt aufgrund seiner Sucht mehrere Krampfanfälle und lag drei Wochen im Koma. Heute schreibt er den Rap-Stars Eminem (53) und Dr. Dre (61) einen entscheidenden Anteil daran zu, dass er seine Sucht überwinden und sein Leben wieder in den Griff bekommen konnte. In der Radiosendung ‚Sway in the Morning‘ auf SiriusXM erinnerte sich Kurupt an die Unterstützung seiner Kollegen. „Dr. Dre hat mich angerufen und mir einfach seine Unterstützung gegeben. Er ließ mich wissen, dass wir alle solche Dinge durchmachen. Er hat mir einfach Mut gemacht“, erzählte er.

Besonders dankbar ist Kurupt Eminem für dessen konkrete Hilfe. „Em kam auf mich zu und sagte: ‚Ich werde Kurupt zu meinen Leuten bringen und Geld dafür bereitstellen, dass er in eine Reha kommt, wo er sich hinsetzen und sich um sich selbst kümmern kann, ohne dass jemand weiß, wo er ist.'“ Der Musiker hinter dem Song ‚We Can Freak It‘ ergänzte: „Solche Dinge kosten Geld. Also hat Em dafür bezahlt und gesagt: ‚Sag Kurupt, dass ich ihn liebe.‘ Dr. Dre hat diese Nachricht weitergegeben und mich dann mit Ems Leuten zusammengebracht.“ Diese Unterstützung von Dr. Dre – mit bürgerlichem Namen Andre Young – und Eminem werde Kurupt nie vergessen. „Das war wirklich etwas Besonderes für mich. Ich schätze die beiden so sehr“, sagte er. „Er kam einfach aus dem Nichts und sagte: ‚Kurupt macht das gerade durch? Ich werde ihm helfen. Sag Kurupt, er soll wieder gesund werden. Wir lieben ihn.‘ Das bedeutet sehr viel.“

Auch Eminem selbst hat offen über seine eigenen Probleme mit Sucht gesprochen. Im August 2025 erklärte der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers III heißt, dass er während seiner schwersten Phase Angst gehabt habe, sterben zu können. Der ‚Lose Yourself‘-Interpret war während seines rasanten Aufstiegs Anfang der 2000er-Jahre abhängig von verschreibungspflichtigen Medikamenten geworden. In seiner Dokumentation ‚Stans‘ schilderte er den Teufelskreis seiner Sucht: „Ich geriet in diesen Kreislauf: ‚Ich bin deprimiert, also brauche ich mehr Tabletten.‘ Dann wird deine Toleranz so hoch, dass du schließlich eine Überdosis nimmst.“ Er erinnerte sich: „Ich wachte im Krankenhaus auf und wusste nicht, was passiert war. Ich lag dort mit Schläuchen in mir und konnte nicht aufstehen, obwohl ich mich bewegen wollte.“ Nach der Überdosis habe er erkannt, dass sich etwas ändern müsse: „Als ich nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, ich brauche etwas, als würde ich sterben, wenn ich nichts unternehme.“