Musik Eminem: Er deutet Album-Zusammenarbeit mit 50 Cent an

Eminem and 50 Cent - Jan 2020 - Hollywood Walk of Fame - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2024, 11:00 Uhr

Eminem fände es „großartig“, ein gemeinsames Album mit 50 Cent zu machen.

Der 52-jährige Rapper deutete so stark wie nie zuvor an, dass er und sein langjähriger Kollaborateur irgendwann zusammen an einem neuen Album arbeiten werden, und gab zu, dass die beiden es „einfach machen sollten“. In der Radiosendung ‚Shade45‘ auf SiriusXM sagte er: „Das wäre großartig. Wir müssen einfach aufhören zu trödeln und es machen. Ich würde niemals sagen, dass es unmöglich ist.“

Anfang des Jahres gab Eminem zu, dass er an neuer Musik arbeitet. Obwohl es sich nicht um ein gemeinsames Album mit 50 Cent handelte, erklärte er, dass ein solches Projekt „verrückt“ wäre.

Er sagte bei ‚Shade45‘: „Ich arbeite an einer kleinen Sache.“ Zum Gerücht über ein gemeinsames Album mit dem ‚Candy Shop‘-Rapper sagte er: „Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist verrückt. Ich versuche, ihn dazu zu bringen, ein neues Album zu machen – so dringend. Wir brauchen ein weiteres 50-Album, wirklich dringend. 50 ist gerade auf einem Höhenflug. Ich habe ihm gesagt, was auch immer er von mir braucht, ich bin dabei. Das wäre verrückt – ein Album von ihm und mir.“

Eminem entdeckte den 48-jährigen Hip-Hop-Star, nachdem dieser 2002 das Mixtape ‚Guess Who’s Back?‘ veröffentlichte, und nahm ihn anschließend bei seinem Label Shady Records unter Vertrag.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte der ‚Without Me‘-Künstler sein 12. Studioalbum, ‚The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)‘, mit Hits wie ‚Houdini‘, ‚Tobey‘ und ‚Somebody Save Me‘. Im September erschien eine erweiterte Version.