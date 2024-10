Stars Eminem: Er freut sich auf das Opa-Sein

Bang Showbiz | 08.10.2024, 11:44 Uhr

Eminem freut sich darauf, Großvater zu werden.

Der 51-jährige ‚The Real Slim Shady‘-Rapper enthüllte die Nachricht, dass er Großvater wird, in einem Musikvideo, das am Donnerstag (3. Oktober) für seinen Song ‚Temporary‘ veröffentlicht wurde, der seiner 28-jährigen Tochter Hailie Jade gewidmet ist. Das Video zeigte eine Montage von privaten Clips des Vater-Tochter-Duos aus ihrem bisherigen Leben. Darunter war auch ein Moment, in dem sie ihrem Vater ein blaues Jersey mit der Aufschrift „Grandpa“ auf dem Rücken überreichte sowie ein Ultraschallbild, das sie später zusammen mit ihrem Ehemann Evan McClintock auch auf Instagram postete.

Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘ nun, dass Eminem sich sehr darauf freue, dass sein Enkelkind zur Welt kommt. Der Insider fügte hinzu: „Hailey ist ein großer Fokus in seinem Leben. Sie wohnt in seiner Nähe – sie stehen sich ganz nah. Er freut sich darauf, Opa zu werden und sie zu unterstützen. Er hat sie immer sehr beschützt.“ Der Nahestehende fügte hinzu, dass Eminem aufgrund seiner weitläufigen Villa und seines Vermögens immer „Privatsphäre genossen“ habe und „genau so leben kann, wie er will“. Ein anderer Insider sagte, er sei trotz seines Reichtums „super zurückhaltend“ und fügte hinzu: „Er reist nicht mit einer Entourage. Er ist immer noch ein unglaublich cooler Typ, aber auch sehr ‚normal‘. Er bleibt heute für sich und ist definitiv ein Künstler, aber keine Diva.“

Die Insider sprachen über Eminems ruhiges Leben und darüber, dass er es kaum erwarten könne, ein liebender Opa zu sein, nachdem bekannt wurde, dass er mit Hilfe ihrer besten Freundin über die Schwangerschaft seiner Tochter im Dunkeln gelassen wurde. Hailie erzählte im Podcast ‚Just a Little Shady‘, wie sie dank ihrer Freundin Brittany Ednie die Tatsache verheimlichte, dass sie schwanger war. Sie gab zu, dass ihre Freundin sie während einer Hochzeit, an der sie beide „vor ein paar Wochen“ teilgenommen hatten, „gedeckt“ hatte. Brittany sagte in der Show: „Ich muss mich jetzt auch verteidigen, da es öffentlich bekannt ist, dass du schwanger bist, denn bei der Hochzeit wussten die Leute nicht, dass sie schwanger ist.“ Sie fügte hinzu, dass sie bei der Hochzeit heimlich alle alkoholischen Getränke von Hailie getrunken habe, damit ihre Freunde keinen Verdacht hegten, dass sie möglicherweise schwanger sei. Brittany fuhr fort: „Sie schnappte sich also einen Drink und konsumierte das Getränk nicht, wie es ein verantwortungsbewusster Elternteil tut. Immer wenn sich Leute umdrehten, reichte sie mir ihr Getränk, und ich tuckerte, so dass es so aussah, als würde sie die ganze Nacht über ununterbrochen trinken.“