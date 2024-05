Musik Eminem lässt ‚Without Me‘-Musikvideo für neue Single ‚Houdini‘ erneut aufleben

Fortnite - Big Bang - Eminem - Epic Games BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2024, 13:00 Uhr

Der Rapper lässt sein Musikvideo in dem Promovideo für seine neue Single wieder aufleben.

Eminem lässt sein ‚Without Me‘-Musikvideo in dem Promovideo für seine neue Single ‚Houdini‘ wieder aufleben.

Der 51-jährige Rapper feiert mit seinem ersten neuen Album seit vier Jahren sein Comeback, das ‚The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)‘ heißt.

Der Künstler hatte am Freitag (31. Mai) die Lead-Single zusammen mit dem Video veröffentlicht, in dem er Momente aus seinem klassischen Promovideo von 2002 zusammen mit Dr. Dre, Snoop Dogg und Pete Davidson erneut aufleben lässt. Eminem kehrt mit seiner neuen Musik auch zu seinem Markenzeichen, den blond gefärbten Haaren, zurück. Der Hip-Hop-Musiker verkündete die Neuigkeiten zu seinem neuen Album, als er am 25. April beim NFL Draft 2024 in seiner Heimatstadt Detroit in Michigan auftrat und den Tod von Eminems Alter Ego Slim Shady ankündigte. Bei dem Event wurde in einem Trailer der Tod von Eminems Alter Ego Slim Shady verkündet: „Durch seine komplexen und oft kritisierten, zungenbrecherischen Reime hat der blonde Antiheld, der als Slim Shady bekannt ist, keinen Mangel an Feinden gehabt.” Eminem, dessen letztes Album ‚Music to Be Murdered By‘ aus dem Jahr 2020 gewesen ist, teilte den Clip auf seinem Account auf Instagram neben dem Titel des kommenden Albums und dem Veröffentlichungsfenster im Sommer 2024.