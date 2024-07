Kurz vor der Eröffnungsfeier Kleines Tänzchen inklusive: Snoop Dogg trägt die olympische Fackel

Snoop Dogg trägt die olympische Fackel in Paris. (eyn/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 17:25 Uhr

Kurz vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele hat Snoop Dogg in Paris die Fackel mit dem olympischen Feuer entgegengenommen. Seine Aufgabe als Fackelträger bereitete dem Rapper sichtlich Spaß.

Snoop Dogg (52) nimmt seine ehrenvolle Aufgabe mit Humor. Als einer der letzten Promis hat der Rapper am Nachmittag des 26. Juli vor dem Stadion von Saint-Denis die olympische Flamme in Empfang genommen. Kurz vor der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2024 durfte er die Fackel unter dem Applaus der Fans einige Meter tragen.

Jubel und Tanzeinlage

Bilder zeigten den breit grinsenden Musiker im klassischen weißen Olympia-Outfit und mit goldenen Sneakern vor dem Stadiongelände. Snoop Dogg hatte sichtlich Spaß an seiner Aufgabe als Fackelträger, wie etwa auch in einem Instagram-Beitrag des Rappers und des offiziellen Accounts der Spiele zu sehen ist. Er grüßte jubelnde Fans am Rand, zeigte mit den Fingern das Peace-Zeichen und sorgte unter anderem auch mit einigen Tanzschritten für Begeisterung.

Eine "große Ehre" für Snoop Dogg

In einer Medienrunde betonte Snoop Dogg im Vorfeld, wie besonders der Moment mit der olympischen Fackel für ihn sei. "Ich betrachte es als eine große Ehre. Ich hätte mir so etwas nie träumen lassen. Ich werde mich von meiner besten Seite zeigen", versprach er.

Für ihn mache die Erinnerung an Muhammad Ali (1942-2016) den Fackellauf zu einem besonderen Moment. Die an Parkinson erkrankte Boxlegende hatte die Fackel 1996 mit zitternder Hand emporgehoben, die Bilder waren um die Welt gegangen. "Es war für uns alle sehr emotional zu sehen, wie der Champion die Fackel in der Hand hielt und sie nach oben trug. Genau so fühlt es sich für mich an. Meine eigene Version davon", erklärte Snoop Dogg.

Der bekennende Olympia-Fan wird bei den Olympischen Spielen noch in anderen Positionen in Erscheinung treten. Er fungiert als Sonderkorrespondent für den US-Sender NBC in Paris.