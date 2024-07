Film Emma Corrin: Begeistert von ihrer ‘Deadpool und Wolverine’-Rolle Emma Corrin sagt, dass in ‘Deadpool und Wolverine‘ die Hauptfiguren ihre „tiefen, tiefen Gefühle“ offenbaren. Die 28-Jährige spielt die Hellseherin Cassandra Nova im dritten Film der Blockbuster-Reihe ‘Deadpool’ und verglich die emotionalen Szenen in dem kommenden Marvel-Streifen mit dem 2017 erschienenen Film ‘Logan‘, in dem Hugh Jackman zum letzten Mal Wolverine spielen sollte. Sie erzählten […]