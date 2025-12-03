Stars Emma Roberts hatte ‚einige dunkle Nächte‘ als frischgebackene Mutter

Emma Roberts - The Summer Gala by Gala One 2024

Bang Showbiz | 03.12.2025, 11:00 Uhr

Emma Roberts hatte „einige dunkle Nächte“ als neue Mutter, nachdem sie ihren Sohn Rhodes zur Welt gebracht hatte.

Die ‚American Horror Story‘-Schauspielerin (34) begrüßte ihren kleinen Jungen 2020 gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Garrett Hedlund – von dem sie sich zwei Jahre nach Rhodes’ Geburt trennte – und nun sprach sie offen über die Mutterschaft und gab zu, dass sie schwere Zeiten durchgemacht hat, die sie jedoch haben wachsen lassen. Sie erzählte der spanischen Ausgabe der Zeitschrift ‚Harper’s Bazaar‘: „Die Mutterschaft hat mir so viel Tiefe in meinen Gefühlen und in meinem Verständnis gegeben – sowohl persönlich als auch beruflich. Alles durch seine Augen zu sehen, ist wunderschön und verändert die eigene Perspektive auf die Welt. Ich finde es auch inspirierend für meine Arbeit. Ich hatte einige dunkle Nächte nach der Geburt. Diese Emotionen kreativ zu nutzen, ist interessant. Mein Sohn wird bald fünf, und ich habe das Gefühl, dass ich immer noch herausfinde, wer ich bin – als Mensch und als Mutter.“

Emma erklärte außerdem, dass die Mutterschaft sie dazu gebracht habe, anders über ihre Arbeit nachzudenken, und dass sie nun nur noch Projekte annimmt, die sie nicht für lange Zeit von ihrem Sohn trennen. Sie fügte hinzu: „Jetzt, mit einem Fünfjährigen, bin ich wählerischer, was ich annehme, weil Dreharbeiten bedeuten, viel Zeit von meiner Familie getrennt zu sein. Dieses Jahr habe ich nur einen Film gemacht, den Thriller ‚The Technique‘: ein sehr intensiver, düsterer und lustiger Film, geschrieben und inszeniert von meinem Freund Brian McGreevy.“

Seit der Trennung von Hedlund hat die Schauspielerin wieder Liebe gefunden und ist nun mit dem Schauspieler Cody John verlobt. Auf die Frage, ob die Beziehung „einfacher“ sei, weil ihr Partner ebenfalls Schauspieler ist, antwortete Emma: „Nicht unbedingt. Zwei Schauspieler zusammen können kompliziert sein, weil man nie weiß, wann oder wo man arbeiten wird.“