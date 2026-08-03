Stars Emma Roberts kaufte ihre Eheringe in letzter Minute

Emma Roberts - The Summer Gala by Gala One 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 11:00 Uhr

Emma Roberts kaufte ihre Eheringe in letzter Minute.

Emma Roberts hat ihren Ehering erst wenige Tage vor ihrer Hochzeit mit Cody John gekauft.

Das Paar heiratete am 25. Juli auf der Familienranch von Cody im US-Bundesstaat Idaho. Nun sprach die Schauspielerin über die Vorbereitungen für den großen Tag. Während sie ihr Brautkleid, die Einladungen und das Menü frühzeitig organisiert hatte, schob sie den Kauf der Ringe bis kurz vor der Hochzeit auf. Schließlich eilten die beiden an „dem heißesten Tag des Jahres“ in eine Tiffany- -Co.-Filiale in New York. Im Gespräch mit der ‚Vogue‘ sagte sie: „Wir haben es immer wieder aufgeschoben, bis schließlich die Woche vor der Hochzeit da war. Es war zufällig mein einziger freier Tag und der heißeste Tag in New York. Wir sind buchstäblich zu Tiffany gelaufen und ich dachte nur: ‚Wir tragen Shorts. Wir haben keinen Termin. Wir heiraten in einer Woche. Was denken wir uns eigentlich, einfach hier aufzutauchen?‘ Wir waren an diesem Tag definitiv die am wenigsten schicken Menschen, die bei Tiffany Eheringe gekauft haben.“ Beide entschieden sich für schlichte Goldringe. Emma sagte dazu: „Ich habe mich insgeheim gefreut, dass wir beide Gold gewählt haben. Es wirkt so vintage, klassisch und zeitlos.“

Außerdem erinnerte sie sich an den Heiratsantrag, den Cody ihr im Juli 2024 auf derselben Ranch machte, auf der sie später auch heirateten. Damals waren sie allein auf dem Anwesen, als er sie mit einem romantischen Antrag überraschte. Sie erzählte: „Die Ranch ist definitiv unser Wohlfühlort. Aber genau als ich nicht mehr damit gerechnet habe und meine Wachsamkeit abgelegt hatte, ist es passiert! Er überraschte mich mit einem Weg aus Rosenblättern, der zu einem Picknick mit all meinen Lieblingssachen führte – Champagner, Kaviar und einem Kartenspiel. Ich war barfuß und trug Jeans. Nachdem er mir den Antrag gemacht hatte, spielten wir unser Lieblingskartenspiel Gin, tranken Champagner am Teich und machten Truthahnburger. Es war perfekt.“

Emma verriet außerdem, dass sich die Hochzeit „wie ein schöner Urlaub für alle“ anfühlen sollte und sie freue sich, dass ihre Gäste die Feier in vollen Zügen genießen konnten. Sie sagte: „Ich habe das Gefühl, dass ich ständig in Eile bin. Meine Freunde sind ständig in Eile. Meine Familie ebenfalls. Deshalb war es so besonders, dass die Menschen ihre Handys beiseitegelegt haben, ganz im Moment waren und alle Menschen, die ich liebe, in einem Raum versammelt waren. Dieses Gefühl lässt sich kaum beschreiben. Ich hätte es mir nicht schöner erträumen können.“