Stars Emma Roberts wollte bei Hochzeit wie ‚antike Geisterpuppe‘ aussehen

Emma Roberts - Disney 2024 Upfront Red Carpet - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2026, 16:00 Uhr

Emma Roberts wollte bei ihrer Hochzeit wie eine „antike Geisterpuppe“ aussehen.

Die ‚American Horror Story‘-Schauspielerin heiratete Cody John am Samstag (25. Juli), bei einer Zeremonie im Freien in Idaho. Sie trug ein maßgeschneidertes Kleid von Monique Lhuillier. Das cremefarbene Kleid wurde aus Chiffon mit einem tee-fleckigen Alterungseffekt gefertigt, um den von ihr gewünschten Vintage-Look zu erzielen.

Bei ihrer letzten Anprobe sagte sie gegenüber ‚Vogue.com‘: „Ich wusste nicht wirklich, was ich wollte. Ich wusste nur, dass es sehr stark von Vintage inspiriert wirken sollte. Ich bin besessen von antiken Büchern und Schatzsuchen und liebe es, alte Ephemera zu sammeln. Deshalb wollte ich wirklich, dass sich das im Kleid widerspiegelt.“ Über ihre Entscheidung, kein reinweißes Kleid zu tragen, fügte sie hinzu: „Ich wollte irgendwie wie ein Geist aussehen – wie eine kleine antike Geisterpuppe.“

Auch Emmas Angehörige waren sich einig, dass sie in dem Kleid, dessen Herstellung neun Monate und insgesamt etwa 1.000 Arbeitsstunden in Anspruch nahm, wie eine „Puppe“ aussah. Ihre Cousine Charlotte Long, die bei der Anprobe anwesend war, sagte: „Es fühlt sich sehr nach Emma an. Mein erster Gedanke war, dass sie wie eine Puppe aussieht – und sie ist von Puppen besessen. Es passt sehr gut zu ihr.“ Brautjungfer Ally Gasparian fügte hinzu: „Sie ist unser aller Puppe. Es war perfekt.“ Nachdem Emma ihre Reaktionen gehört hatte, rief sie aus: „Ich sagte, ich wollte wie ein Geist aussehen, und sie haben daraus etwas Wunderschönes gemacht.“

Für die Feierlichkeiten am Abend griff die Designerin auf ihr Archiv zurück. Emma trug ein zweiteiliges Ensemble aus ihrer Herbstkollektion 2004, bestehend aus einem schwarzen Spitzenkorsett und einem wadenlangen Rock aus Seidenorganza. Emma sagte: „Ich liebe die Idee, bei der Afterparty Schwarz zu tragen. Wir machen gerne etwas, das ein wenig unerwartet ist. Das hier könnte vollständig aus einer Zeit vor 100 Jahren stammen oder von heute sein. Bei der Afterparty in Idaho wird das so viel Spaß machen.“

Die 35-Jährige, die mit ihrem früheren Partner Garrett Hedlund den fünfjährigen Sohn Rhodes hat, hatte zuvor die „seltsame“ Erfahrung gemacht, für eine Filmrolle Brautkleider anzuprobieren. Deshalb freute sie sich darauf, nun an ihrem eigenen Hochzeitskleid zu arbeiten. Sie sagte: „Ich habe schon einmal in einem Film geheiratet und dafür Hochzeitskleider anprobiert, was sich so seltsam anfühlt. Jetzt ist es also wirklich ernst.“