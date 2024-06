Film Emma Roberts: Sie will in einem weiteren Superheldenfilm mitspielen

Bang Showbiz | 25.06.2024, 14:00 Uhr

Emma Roberts verriet, dass sie nach ihrer Rolle in ‚Madame Web‘ unbedingt in einem weiteren Superheldenfilm mitspielen möchte.

Die 33-jährige Schauspielerin spielte den Part der Mary Parker in dem viel kritisierten ‚Spider-Man‘-Spin-off und enthüllte, dass sie gerne in einer bedeutenderen Rolle in das Genre zurückkehren will.

In einem Interview gegenüber ‚ComicBook.com‘ erklärte Emma: „Ich bin eine Zivilistin in ‚Madame Web‘ gewesen. Ich fand es toll, einfach reinzukommen und Peter Parkers Mutter spielen zu können, und ich liebe den Regisseur dieses Films (S.J. Clarkson). Ich habe so viel Spaß dabei gehabt. Ich finde, dass es so viel Spaß macht, Comicfiguren zu spielen. Ich würde vielleicht gerne die Chance bekommen, in einem Film zu spielen, in dem es ein bisschen mehr Action gibt.” Die Rolle des Stars in ‚Madame Web‘ war schwanger mit Peter Parker, mit dem Jungen, der später Spider-Man werden sollte. Emma fügte hinzu: „Ich durfte gerade einen neun Monate schwangeren Babybauch tragen. Noch einmal, das ist etwas Heldenhaftes! Sie wissen gar nicht, wie sich das anfühlt. Und dann musste ich es bei ‚American Horror Story‘ machen, weitere sechs Monate meines Lebens mit einem Babybauch. Ich sollte jetzt drei Kinder haben, und ich habe nur eines, so oft bin ich schwanger.“ ‚Madame Web‘ floppte an den Kinokassen, wobei Dakota Johnson, die die Titelrolle spielte, von der schlechten Resonanz auf den Film jedoch nicht überrascht gewesen sei.