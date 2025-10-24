Stars Emma Stone änderte zeitweise ihren Namen

Bang Showbiz | 24.10.2025, 11:00 Uhr

Emma Stone änderte zeitweise ihren Namen.

Emma Stone änderte ihren Namen für sechs Monate in Riley.

Die 36-jährige Schauspielerin stellte zu Beginn ihrer Karriere fest, dass sie in der Unterhaltungsbranche nicht unter ihrem Geburtsnamen Emily Stone arbeiten konnte, da dieser bereits bei der Schauspielergewerkschaft registriert war. Also wählte sie einen „wunderschönen“ Künstlernamen, den sie für ein halbes Jahr benutzte. In der Talkshow ‚The Late Show with Stephen Colbert‘ erklärte Emma: „Ich habe tatsächlich für, ich würde sagen, etwa sechs Monate einen Künstlernamen angenommen. Denn bei der Screen Actors Guild ist es wie beim Handelsregister: Es darf nur eine Person mit einem bestimmten Namen geben. Ich war 16 und beschloss, dass ich für eine Weile Riley heißen wollte. Also war ich Riley Stone, was ein wunderschöner Name ist.“

Allerdings gibt Emma zu, dass sie Schwierigkeiten hatte, sich daran zu gewöhnen, am Set mit ‚Riley‘ angesprochen zu werden. Sie fügte hinzu: „Ich hatte eine Gastrolle in ‚Malcolm mittendrin‘, und sie riefen ständig: ‚Riley! Riley!‘ – und ich hatte keine Ahnung, wen sie meinten. Wirklich nicht. Ich dachte nur: ‚Ich kann einfach nicht Riley sein.‘ Es war so seltsam, der Name kam einfach aus dem Nichts. Ich dachte nur: ‚Cooler Name. Ich nenne mich einfach Riley.'“ Schließlich entschied sich die Schauspielerin, ihren Künstlernamen in Emma Stone zu ändern, da dieser ihrem echten Namen Emily klanglich ähnlich war. Sie erklärte: „Also änderte ich ihn in ‚Emma‘, weil das nah genug an ‚Emily‘ dran ist.“

Die Oscarpreisträgerin hat außerdem zugegeben, dass sie manchmal gerne zu ihrem echten Namen Emily zurückkehren würde, da es mitunter verwirrend sein kann, einen anderen Namen als ihren Geburtsnamen zu tragen. Sie sagte ‚The Hollywood Reporter‘: „Wenn ich die Leute, mit denen ich arbeite, besser kenne, nennen sie mich tatsächlich Emily. Es ist nur so, dass mein Name schon vergeben war [von einer anderen Schauspielerin].“