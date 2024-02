Stars Emma Stone: Körperlich am Ende nach BAFTA-Sieg

Emma Stone - BAFTAs - Royal Festival Hall - London - February 18th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 16:00 Uhr

Emma Stone war „schweißgebadet und zittrig“, nachdem sie ihren BAFTA als beste Schauspielerin entgegengenommen hatte.

Die Oscar-Preisträgerin (35) erhielt die Trophäe für ihre Rolle als Bella Baxter in ‚Poor Things‘ bei der Zeremonie am Sonntag (18. Februar) in der Londoner Festival Hall und setzte sich damit gegen Fantasia Barrino für ‚Die Farbe Lila‘, Sandra Hüller in ‚Anatomy of a Fall‘, Carey Mulligan in ‚Maestro‘, Vivian Oparah in ‚Rye Lane‘ und Margot Robbie in ‚Barbie‘ durch. Als sie auf der Pressekonferenz der Gewinner gefragt wurde, wie sie sich bei ihrer jüngsten Auszeichnung fühle, sagte sie: „Richtig gut und wackelig – eine Kombination aus Jetlag und Aufregung… Es tut mir leid, ich schwitze. Sieht man das?“

Emma fügte über die Arbeit hinzu, die in der Produktion von Filmen steckt: „Du steckst viel Herzblut in deinen Film. Viele Leute sind von ihren Familien getrennt und haben eine Bindung zu dieser Gruppe von Menschen am Set.“ Und sie sprach auch über ihre Freude, zu sehen, wie gut den Menschen das Endprodukt gefallen habe: „Die Aufregung, dass es von den Menschen aufgenommen oder gesehen wird, ist immens bedeutungsvoll, und man weiß nicht, ob es so ankommen wird, wie man es sich wünscht.“

‚Poor Things‘, an dem Emma auch als Produzentin mitwirkte, war als moderne Nacherzählung von ‚Frankenstein‘ angekündigt worden. Die Schauspielerin sagte: „Es ist das erste Mal, dass ich neben der Schauspielerei produziert habe, also fühlt es sich doppelt bedeutungsvoll an, denn vor und hinter der Kamera war es unglaublich, daran beteiligt zu sein.“