Stars Margot Robbie: Der Hollywood-Star soll schwanger sein

Margot Robbie and Tom Ackerley - 2024 Critics Choice Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2024, 10:00 Uhr

Die Schauspielerin wurde mit einem süßen Baby-Bäuchlein abgelichtet.

Margot Robbie ist offenbar mit ihrem ersten Kind schwanger.

Die ‚Barbie‘-Darstellerin wurde mit einem Mini-Babybauch fotografiert, als sie während eines Urlaubs am Comer See mit ihrem Mann Tom Ackerley ein Boot bestieg. Fotos, die ‚DailyMail.com‘ am Sonntag (7. Juli) zugespielt wurden, zeigen die 34-Jährige mit einem leicht gewölbten Babybauch, der unter einem weißen Crop-Top hervorblitzt. Das Paar selbst hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Die Schauspielerin lernte ihren Mann 2013 am Set des Weltkriegsdramas ‚Suite Française – Melodie der Liebe‘ kennen und lieben. 2016 traten sie vor den Traualtar. Auch beruflich sind Margot und Tom ein tolles Team: Über ihre gemeinsame Produktionsfirma LuckyCap Entertainment haben sie bereits eine Reihe von Filmprojekten produziert. Trotzdem achten die Stars auf Privatsphäre. Erst 2017, fast ein Jahr nach ihrer Hochzeit, schritten sie erstmals gemeinsam über den roten Teppich.

Wie Margot einst gegenüber ‚People‘ verriet, war sie vor dem Kennenlernen mit Tom „das ultimative Single-Mädchen“. Die blonde Schönheit gestand: „Bei dem Gedanken an Beziehungen musste ich kotzen. Und dann schlich sich das an mich heran. Wir waren so lange befreundet. Ich war immer in ihn verliebt, aber ich dachte: ‚Oh, er würde mich nie zurücklieben. Mach es nicht so seltsam, Margot. Sei nicht dumm und sag ihm, dass du ihn magst‘. Und dann passierte es, und ich dachte: ‚Natürlich sind wir zusammen. Das macht so viel Sinn, wie noch nie etwas Sinn gemacht hat‘.“