Stars Emma Stones Tochter ist ihr ‚größtes Geschenk‘

Emma Stone - May 2025 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin ist sich sicher, dass ihr Leben durch die Geburt ihrer Tochter für immer verändert wurde.

Emma Stone hat ihre Tochter als das „größte Geschenk“ ihres Lebens bezeichnet. Die oscarprämierte Schauspielerin brachte 2021 zusammen mit ihrem Ehemann Dave McCary ihre Tochter Louise Jean zur Welt, die heute vier Jahre alt ist. Seitdem ist sie sich sicher, dass die Elternschaft jede Schauspielrolle übertrifft. Emma (36) sagte gegenüber ‚Vogue‘: „Es gibt nichts, wofür ich dankbarer bin. Sie ist mit Abstand das größte Geschenk meines Lebens.“

Die ‚Poor Things‘-Darstellerin erklärte, dass ihre Tochter ihre Schauspielkarriere „vereinfacht“ habe, da sie nun Rollen davon abhängig macht, wie lange sie von ihrem Kind getrennt wäre. Sie erklärte im Interview: „Es hat alles gestrafft. Es ist ein Klischee, aber es verändert alles. Und es vereinfacht alles.“ Der ‚La La Land‘-Star sprach auch darüber, wie sehr das Muttersein seine schauspielerischen Leistungen vor der Kamera beeinflusst habe. Emma sagte: „Ich glaube, es schließt bestimmte Dinge auf. Ich weiß nicht, ob es nur das ist, aber ich fühle alles, was ich überhaupt fühlen kann, weil einfach alles explodiert ist.“ Emma rasierte sich für ihre Rolle im Film ‚Bugonia‘ von Yorgos Lanthimos komplett den Kopf und sagte, dass es „kein besseres Gefühl auf der Welt“ gebe, als sich die Haare abzurasieren: „Die erste Dusche, nachdem man sich den Kopf rasiert hat? Oh mein Gott, das ist unglaublich.“

Derweil bedauert Emma es, dass sie ihren kahlrasierten Look während der Dreharbeiten zum Film, bei dem sie erneut mit dem griechischen Regisseur zusammenarbeitete, nicht öffentlich zeigte, obwohl sie Anfang des Jahres bei den Golden Globes mit einem Pixie Cut auftrat. Die Schauspielerin erinnert sich: „Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich damit nicht rausgegangen bin. Einfach komplett kahl. Ich glaube, das wäre lustig gewesen.“