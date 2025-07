Stars Emma Watson: Sie darf für sechs Monate nicht Auto fahren

16.07.2025

Emma Watson wurde für sechs Monate das Autofahren verboten.

Der ‚Harry Potter‘-Star (35) musste ihren Führerschein abgeben und wurde zu einer Zahlung von 1.044 Pfund verurteilt, nachdem sie in Oxford mit 38 Meilen pro Stunde in einer 30er-Zone geblitzt worden war.

Emma – die durch ihre Rolle als Hermine Granger in den ‚Harry Potter‘-Filmen berühmt wurde – wurde am Mittwoch (16. Juli) am High Wycombe Magistrates‘ Court verurteilt, nachdem sie zugegeben hatte, auf der Banbury Road in Oxford zu schnell gefahren zu sein. Die ‚Little Women‘-Darstellerin war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit ihrem Audi S3 im Wert von 30.000 Pfund unterwegs.

Watson war zur Verhandlung nicht anwesend – das Gericht befindet sich in Buckinghamshire im Südosten Englands. Laut ‚This is Oxfordshire‘ sagte ihr Vertreter vor Gericht, seine Mandantin „versteht ihre Situation voll und ganz und wird ihre Strafe akzeptieren“.

Vor dem Vorfall in Oxford hatte Emma bereits neun Punkte auf ihrem Führerschein aufgrund von drei vorherigen Verkehrsverstößen. Ihr Audi wurde im Februar 2024 von der Polizei beschlagnahmt, nachdem ihr geparktes Fahrzeug zwei Autos in Stratford-upon-Avon blockiert hatte. Damals bestätigte die Polizei von Warwickshire: „Ein Bericht über einen blauen Audi S3, der eine Einfahrt blockierte und zwei Autos auf der High Street nahe der Kreuzung mit der Sheep Street in Stratford behinderte, ging um 21:42 Uhr ein. Das Fahrzeug wurde um 22:21 Uhr beschlagnahmt und abgeschleppt. Es wurde kein Verbrechen registriert.“ Nur wenige Tage später witzelte Emma auf X: „Suche immer noch nach einem Parkplatz in Stratford-upon-Avon.“

Die Schauspielerin studierte zu diesem Zeitpunkt einen Masterabschluss in Kreativem Schreiben an der Universität Oxford, den sie im September 2023 begann, bevor sie zu einem DPhil wechselte – das steht für „Doctor of Philosophy“ und entspricht einem Doktortitel. Im Februar sagte eine Quelle an der Universität gegenüber ‚Mail Online‘: „Sie mischt sich unter die anderen Studierenden und fällt nicht auf. Aber sie nimmt an gesellschaftlichen Veranstaltungen teil und wird oft mit ihren Büchern und ihrem Freund in örtlichen Cafés gesehen. Sie hat letztes Jahr angefangen – sie liebt Oxford und hat sich dort ein glückliches Leben aufgebaut.“