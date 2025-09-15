Stars Emmy Awards: Das sind die Gewinner

77th Primetime Emmy Awards

Bang Showbiz | 15.09.2025, 09:00 Uhr

Diese Stars und Produktionen konnten bei den diesjährigen Emmy Awards abräumen.

‚The Studio‘ schrieb bei den diesjährigen Emmy Awards mit erstaunlichen 13 Auszeichnungen Geschichte.

Die Apple-TV+-Serie brach mit ihrer Debütstaffel den Allzeitrekord für die meisten Gewinne einer Comedy-Serie und holte drei Preise mehr als ‚The Bear‘, das 2023 mit zehn Siegen den bisherigen Rekord aufgestellt hatte. Darüber hinaus brachte Mitentwickler und Hauptdarsteller Seth Rogen einen weiteren Rekord ein: die meisten individuellen Emmy-Gewinne an einem Abend. Damit reiht er sich ein in die Liste von Moira Demos (2016), Amy Sherman-Palladino (2018) und Dan Levy (2020). Rogen gewann den Preis als Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie sowie eine weitere Auszeichnung für die Co-Regie der Episode ‚The Oner‘ gemeinsam mit Evan Goldberg. Auch das Drehbuchteam bestehend aus Seth, Evan, Frida Perez, Peter Huyck und Alex Gregory wurde für das Pilotdrehbuch von ‚The Studio‘ mit dem Emmy für Bestes Drehbuch einer Comedy-Serie geehrt. Zusätzlich holte die Serie den Hauptpreis als Beste Comedy-Serie, neben den neun Preisen, die bereits bei der Creative Arts Ceremony am vergangenen Wochenende vergeben worden waren, darunter Bester Gastdarsteller in einer Comedy-Serie für Bryan Cranston sowie Auszeichnungen für Casting, Kamera, Music Supervision, Tonschnitt und Tonmischung.

Ein weiterer großer Gewinner des Abends war ‚Adolescence‘, das insgesamt acht Preise mit nach Hause nahm: sechs bei der Hauptzeremonie am Sonntag und zwei bei den Creative Arts Emmys. Die Netflix-Drama-Serie erhielt den Emmy für Beste limitierte oder Anthologie-Serie, dazu Schauspielauszeichnungen für Stephen Graham, Erin Doherty und Owen Cooper. Letzterer schrieb Geschichte, indem er als jüngster männlicher Gewinner aller Zeiten ausgezeichnet wurde: Er erhielt den Preis als Bester Nebendarsteller in einer limitierten oder Anthologie-Serie. In seiner Dankesrede sagte er: „Ehrlich gesagt, als ich vor ein paar Jahren mit diesen Schauspielkursen angefangen habe, hätte ich nie gedacht, überhaupt einmal in den Vereinigten Staaten zu sein, geschweige denn hier. Aber ich glaube, heute Abend zeigt, dass man alles im Leben erreichen kann, wenn man zuhört, sich konzentriert und seine Komfortzone verlässt. Vor drei Jahren war ich nichts – und jetzt stehe ich hier.“

Zusätzlich gewann Philip Barantini den Preis für die Beste Regie in einer limitierten oder Anthologie-Serie oder einem Film, während Stephen und Jack Thorne den Emmy für Bestes Drehbuch in einer limitierten oder Anthologie-Serie oder einem Film erhielten. In den Drama-Kategorien wurde ‚The Pitt‘ als Beste Dramaserie ausgezeichnet. Hauptdarsteller Noah Wyle erhielt den Preis als Bester Schauspieler in einer Dramaserie, während der Emmy für Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie an seine Kollegin Katherine LaNasa ging.

Primetime Emmy Awards 2025: Die vollständige Liste der Gewinner

Best Drama Series:

The Pitt

Best Comedy Series:

The Studio

Best Limited or Anthology Series:

Adolescence

Best Reality Competition Program:

The Traitors

Best Talk Series:

The Late Show With Stephen Colbert

Best Scripted Variety Series:

Last Week Tonight With John Oliver

Best Variety Special (Live):

SNL50: The Anniversary Special

Best Actor in a Drama Series:

Noah Wyle, The Pitt

Best Actress in a Drama Series:

Britt Lower, Severance

Best Supporting Actor in a Drama Series:

Tramell Tillman, Severance

Best Supporting Actress in a Drama Series:

Katherine LaNasa, The Pitt

Best Actor in a Limited or Anthology Series or Movie:

Stephen Graham, Adolescence

Best Actress in a Limited or Anthology Series or Movie:

Cristin Milioti, The Penguin

Best Actress in a Comedy Series:

Jean Smart, Hacks

Best Actor in a Comedy Series:

Seth Rogen, The Studio

Best Supporting Actress in a Comedy Series:

Hannah Einbinder, Hacks

Best Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie:

Owen Cooper, Adolescence

Best Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie:

Erin Doherty, Adolescence

Best Writing for a Drama Series:

Dan Gilroy, Andor

Best Writing for a Limited or Anthology Series or Movie:

Jack Thorne, Stephen Graham, Adolescence

Best Writing for a Comedy Series:

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez, The Studio

Best Writing for a Variety Series:

Last Week Tonight With John Oliver

Best Directing for a Comedy Series:

Seth Rogen, The Studio

Best Directing for a Drama Series:

Adam Randall, Slow Horses

Best Directing for a Limited or Anthology Series or Movie:

Philip Barantini, Adolescence