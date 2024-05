Instagram-Post mit Bild Emotionaler Post: Britney Spears „vermisst“ ihre Familie

Britney Spears hat seit Jahren Streit mit ihrer Familie. (jom/spot)

SpotOn News | 16.05.2024, 08:37 Uhr

Ist es ein Annäherungsversuch? Sängerin Britney Spears hat bei Instagram offenbart, dass sie ihre Familie trotz der Probleme "liebt und vermisst".

Britney Spears (42) liegt seit Jahren im Clinch mit ihrer Familie. In einem Instagram-Post hat sie sich nun emotional gezeigt und damit womöglich einen Annäherungsversuch gewagt: "Wir alle haben Probleme mit unserer Familie, aber man kann nichts dafür, wie sehr man sie liebt", schrieb sie in ihrem Beitrag. "Ich bin nicht auf diesem Bild, aber ich fühle mich verdammt sicher, dass ich es bin", fügte sie an. In dem Posting veröffentlichte sie ein Foto ihrer Mutter Lynne Spears (69), die mit ihren Enkeltöchtern, die Kinder von Jamie Lynn Spears (33), beim Essen an einem kleinen Tisch sitzt.

In ihrem Posting vom Mittwoch (15. Mai) führte Britney Spears aus: "Nebenbei bemerkt: Wer mich kennt, weiß, dass ich bei jeder Veranstaltung, bei der ich je war, am Kindertisch gelandet bin! Die teuersten Abendessen und ich finde mich immer hinten bei den Kindern sitzend wieder! Wie auch immer, ich poste dieses Bild, weil meine Familie einfach wunderschön ist und ich sie vermisse." Sie habe dieses Bild teilen wollen, "denn obwohl ich nicht darauf zu sehen bin, fühlte ich mich verdammt sicher, als wäre ich es!"

Britney Spears: Fehde mit ihrer Familie

Spears teilte in den vergangenen Jahren immer wieder gegen ihre Familie aus, unter anderem in ihrem 2023 veröffentlichten Enthüllungsbuch "The Woman in Me: Meine Geschichte". Sie wirft ihrem Vater Jamie Spears (71) vor, in der mittlerweile beendeten Vormundschaft ihr Leben bestimmt zu haben. Von ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester hätte sie sich zudem mehr Unterstützung in der Zeit der Vormundschaft erwartet. Die "Toxic"-Sängerin störte sich auch an den 2022 veröffentlichten Memoiren ihrer Schwester mit dem Titel "Dinge, die ich hätte sagen sollen". Das Buch habe sie auf Kosten ihrer berühmten Schwester vermarktet.

Zuletzt geriet Britney Spears Anfang Mai in die Schlagzeilen, da sie in einen heftigen Streit in einem Luxushotel in Hollywood verwickelt gewesen sein soll. In einer Nachricht bei Instagram schoss sie auch gegen ihre Mutter, von der sie offenbar glaubt, dass diese in den nächtlichen Vorfall "involviert" gewesen ist. "Ich weiß, dass meine Mutter involviert war! Ich habe seit sechs Monaten nicht mehr mit ihr geredet und sie hat mich direkt nach dem Vorfall angerufen, bevor die Nachricht herauskam", schrieb die Sängerin.