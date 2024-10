Mit ihrem Format "Call Her Daddy" Die erfolgreichste Podcasterin der Welt: Wer ist Alexandra Cooper?

SpotOn News | 08.10.2024, 14:50 Uhr

Als Alexandra Cooper ihren Sex-Podcast "Call Her Daddy" gründete, konnte sie sich wohl selbst nicht vorstellen, einmal Vizepräsidentin Kamala Harris als Gast in dem Format zu haben. Das muss man über die erfolgreichste Podcast-Moderatorin der Welt wissen.

Im Podcast von Alexandra Cooper (30) waren bereits Stars wie Jane Fonda (86), Heidi Klum (51), Dylan Sprouse (32) oder Hailey Bieber (27) zu Gast. Jetzt ist der "Call Her Daddy"-Moderatorin aber wohl ihr größter Coup gelungen: Sie hat US-Vizepräsidentin Kamala Harris (59) für ein Interview vor ihr Mikrofon bekommen. In der Episode, die am 6. Oktober veröffentlicht wurde, sprachen Cooper und die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten über Abtreibungsrechte und reproduktive Gesundheit – und das in einem Format, in dem es ursprünglich hauptsächlich um ein Thema ging: Sex.

Das "Time Magazine" bezeichnete Alexandra Cooper bereits 2021 als "wohl die erfolgreichste Frau in der Podcast-Welt", das Magazin "Rolling Stone" nannte sie 2023 die "Barbara Walters der Gen Z". Wer ist die Frau hinter dem Podcast, in dem sich die Stars öffnen wie nur selten?

"Call Her Daddy" startete als klassischer Sex-Podcast

Alexandra "Alex" Cooper wurde 1994 im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. Sie studierte Film- und Fernsehwissenschaften an der Boston University und spielte gleichzeitig College-Fußball. Nach dem Abschluss 2017 zog sie nach New York City und arbeitete dort im Werbevertrieb.

2018 gründete sie gemeinsam mit ihrer damaligen Mitbewohnerin Sofia Franklyn (32) den Podcast "Call Her Daddy" – anfangs eine humorvolle Gesprächsplattform für Sex, Dating und das Leben als junge Frau in einer Großstadt, wurde das Format schnell zum kulturellen Phänomen. Einen Monat nach der ersten Folge nahm Barstool Sports den Podcast unter Vertrag.

"Call Her Daddy" erreichte schnell die Spitze der Podcasts-Charts, was nicht zuletzt an Coopers und Franklyns freizügiger und direkter Art lag. Sie sprachen über Sex, Beziehungen und das weibliche Selbstbewusstsein auf eine Weise, die in Mainstream-Medien so kaum vorkommt. Das Motto: "female locker room talk" (deutsch: weibliche Umkleidekabinengespräche). Mit einer Mischung aus provokativen Ratschlägen (unvergessen bleibt bei Fans der "Gluck Gluck 9000") und Anekdoten bauten die beiden eine treue und engagierte Fangemeinde auf.

Wendepunkt für "Call Her Daddy"

2020 kam es allerdings zu einem Wendepunkt, als Cooper und Franklyn aufgrund von Vertragsstreitigkeiten in einen öffentlichen Streit gerieten. Cooper behielt die Kontrolle über den Podcast und führte ihn alleine weiter. Im August veröffentlichte sie ihre erste Solo-Episode – mit Sängerin Miley Cyrus (31) als Gast, die über ihre Scheidung von Ex-Ehemann Liam Hemsworth (34) sprach.

Die Solo-Ära brachte dem Podcast nicht nur weitere Aufmerksamkeit, sondern auch einen historischen 60 Millionen Dollar schweren dreijährigen Exklusivdeal mit Spotify im Jahr 2021. Bis heute ist "Call Her Daddy" der Podcast, der weltweit von Frauen am häufigsten gehört wird. Wöchentlich verzeichnet das Format rund fünf Millionen Zuhörerinnen. Und das nicht ohne Grund: Nachdem "Call Her Daddy" jahrelang ein Synonym für Sex war, hat Alexandra Cooper den Podcast inzwischen mehr auf Themen wie weibliche Selbstbestimmung oder Körperbewusstsein gelenkt – natürlich nach wie vor mit einem anzüglichen Sinn für Humor.

Im Fokus stehen inzwischen aber vor allem auch Interviews mit verschiedensten Prominenten. Alex Cooper gelingt es, in ihrem gemütlichen Podcaststudio auch aus den größten Stars intime Details herauszukitzeln, die anschließend weltweit Schlagzeilen machen. Zum Beispiel als Jamie Lynn Spears (33) zu Gast war und Vorwürfe, sie habe ihrer Schwester Britney (42) während deren Vormundschaft nicht geholfen, aus der Welt schaffen wollte. Oder als Hailey Bieber ihre Lieblings-Sexstellung mit Ehemann Justin (30) verriet. Hollywoodstar Jane Fonda sprach bei "Call Her Daddy" offen über ihr einstiges "geheimes Leben" und den Kampf mit einer Essstörung.

Eigenes Podcast-Network

2023 startete Alex Cooper ihr eigenes Podcast-Network, "The Unwell Network", und nahm unter anderem die Podcasts "Hot Mess with Alix Earle" und "Pretty Lonesome with Madeline Argy" unter Vertrag, die beide innerhalb ihrer ersten Woche die Top 5 der US-Podcastcharts erreichten. Im August 2024 schrieb Cooper zudem mit einem neuen Deal Geschichte: ihrem 125 Millionen Dollar schweren Dreijahresvertrag mit SiriusXM, das Spotify als ihren Partner ersetzt.

Auch privat hat Alexandra Cooper ihr Glück gefunden: Im April 2024 heiratete sie den Filmproduzenten Matt Kaplan (40) nach drei Jahren Beziehung.