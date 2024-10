Nächste Feier nach ihrer Hochzeit Britney Spears feiert Jubiläum ihrer Memoiren „The Woman in Me“

Das Enthüllungsbuch "The Woman In Me" wurde bereits in der ersten Woche nach Erscheinen eine Million Mal verkauft. (rho/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 21:56 Uhr

Unerwartet ernste Worte von Britney Spears. "Es bedeutet mir die Welt", bedankt sich die Sängerin bei ihren Fans für deren Unterstützung in Zusammenhang mit ihren Memoiren.

Britney Spears (42) teilt in einem neuen Beitrag wertschätzende Worte zum einjährigen Jubiläum ihrer "The Woman in Me"-Biografie. Die Sängerin bedankt sich auf X (ehemals Twitter) bei ihren Fans und freut sich über die zahlreichen Käufe ihrer Memoiren, die am 24. Oktober 2023 veröffentlicht wurden.

Wow wow wow … thank you all for your support over the past year !!! It means the world to me !!! If you haven't gotten your copy of The Woman In Me yet, you can get yours here: https://t.co/qaptyl76A9 💋💋💋@GalleryBooks @simonschuster pic.twitter.com/Po5GNvGKem — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 28, 2024

Über den ersten Geburtstag ihres Werkes schreibt sie: "Wow, wow, wow… Danke an euch alle für eure Unterstützung im letzten Jahr! Es bedeutet mir die Welt!" Ein bisschen Werbung kann sie sich dabei offenbar nicht verkneifen. "Wenn ihr noch kein Exemplar von 'The Woman In Me' habt, könnt ihr es hier bekommen", verweist die Musikerin auf die Homepage des Buches.

In einer damaligen Pressemitteilung des herausgebenden Verlags Gallery Books hieß es, das Buch zeige "ihre unglaubliche Reise (und) die Stärke einer der größten Künstlerinnen in der Geschichte der Popmusik". Die Autobiografie "The Woman in Me" beschreibt den Weg der Pop-Prinzessin vom Kinderstar zur Ikone und offenbart private Abgründe. Es geht um Höhen, aber auch Tiefen wie ihre 13-jährige, gerichtlich angeordnete Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (72).

"Es ist endlich an der Zeit, dass ich meine Stimme erhebe und mich zu Wort melde. Meine Fans haben es verdient, es direkt von mir zu hören", verkündete Spears 2022 im US-Magazin "People" rund ein Jahr nachdem die Vormundschaft infolge eines Gerichtsprozesses endete. "Keine Verschwörungen mehr, keine Lügen – nur ich, wie ich zu meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stehe." In der Erscheinungswoche hatte das Buch sich bereits mehr als eine Million Mal in den USA verkauft, laut Spears' Beitrag sind es mittlerweile weltweit mehr als drei Millionen Exemplare.

"Der Tag, an dem ich mich selbst geheiratet habe"

Kürzlich sorgte Spears auf Instagram für Aufsehen. Am 21. Oktober teilte sie ein Video auf ihrem Kanal, das sie als Braut zeigt. Dazu schrieb sie: "Der Tag, an dem ich mich selbst geheiratet habe. Ich bringe es zurück, weil es vielleicht peinlich oder dumm erscheint, aber ich denke, es ist die brillanteste Sache, die ich je getan habe!"