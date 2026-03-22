Stars Enrique Iglesias und Anna Kournikova verraten den Namen ihres Babys

Enrique Iglesias - The Trilogy Tour in Dallas 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2026, 14:42 Uhr

Enrique Iglesias und Anna Kournikova verraten den Namen ihres Babys.

Enrique Iglesias und Anna Kournikovas neues Baby heißt Romeo.

Das Paar begrüßte im Dezember sein viertes Kind, machte damals jedoch keine weiteren Angaben über den Familienzuwachs. Nun hat die ehemalige Tennisspielerin ein Foto des Babys zusammen mit seinen Geschwistern – den achtjährigen Zwillingen Lucy und Nicolas sowie der sechsjährigen Mary – auf Instagram geteilt und dabei den Namen des Kindes verraten. Auf dem Bild posieren die Kinder gemeinsam auf einem Boot, während Anna sie mit ihrem Handy fotografiert. Die Bildunterschrift lautete: „Lucy+Nicolas+Mary+Romeo.(sic)“ Das Foto war bereits am Tag zuvor von Enrique geteilt worden, allerdings mit der schlichten Beschriftung: „Familia.“

Enrique (50) und Anna (44) hatten die Geburt von Romeo nur wenige Tage vor Weihnachten mit einem gemeinsamen Post bekannt gegeben. Die Ankündigung zeigte ein süßes Bild des Neugeborenen, eingewickelt in eine Decke, mit einer Krankenhausmütze auf dem Kopf und an ein Stofffaultier gekuschelt. Dazu schrieben sie: „Mein Sonnenschein 12.17.2025.“ Bekannte des Paares hatten bereits Anfang des Jahres bestätigt, dass Enrique und Anna, die seit 2001 ein Paar sind, ein viertes Kind erwarten. Ein Insider verriet: „Anna und Enrique sind sehr glücklich, wieder Eltern zu werden. Sie haben sich bereits als großartige Eltern für ihre drei Kinder erwiesen, und beide lieben diesen Prozess. Sie genießen die Aktivitäten und alles, was zur Kindererziehung dazugehört.“

Enrique hatte zuvor erklärt, dass er hoffe, seine Kinder würden eher in die sportlichen Fußstapfen ihrer Mutter – einer ehemaligen Top-10-Tennisspielerin – treten, statt eine Musikkarriere wie er einzuschlagen. Der ‚Hero‘-Sänger sagte 2020: „Ich kann ehrlich sagen: Wenn ich wählen müsste, dann definitiv Sport. Ja, ich würde das sagen, einfach weil ich Sport liebe. Ich liebe Golf, ich liebe Tennis, und ich hätte nichts dagegen, eine meiner Töchter Tennis spielen zu sehen.“ Der spanische Star erklärte einmal, dass er ein „cooler“ Vater sein wolle, aber seit der Geburt seiner Kinder ein stärkeres Verantwortungsgefühl entwickelt habe. Er sagte: „Es ist eines der schönsten Gefühle der Welt. [Ich bin verantwortungsbewusster geworden.] Ich fahre langsamer. Ich denke über dumme Dinge ein paar Mal mehr nach, bevor ich sie tue. Ich hoffe, ich werde ein cooler, entspannter Vater.“