Stars Eric Dane: Memoiren erscheinen 2026 posthum

Eric Dane - April 2022 - Getty Images - Euphoria Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 09:00 Uhr

Eric Danes Memoiren werden noch in diesem Jahr posthum veröffentlicht.

Der Schauspieler, der am 19. Februar im Alter von 53 Jahren verstorben ist, hat kurz vor seinem Tod ein Manuskript fertiggestellt, das nun unter dem Titel ‚My Book of Days: A Memoir in Moments‘ erscheinen wird.

Das Buch wird am 3. November von The Open Field veröffentlicht, einem Imprint von Penguin Random House, das von Maria Shriver gegründet wurde. Dane, der vor allem für seine Rollen in ‚Grey’s Anatomy‘ und ‚Euphoria‘ bekannt war, hatte zehn Monate vor seinem Tod öffentlich bekannt gegeben, dass bei ihm Amyotrophe Lateralsklerose, auch bekannt als ALS oder Lou-Gehrig-Syndrom, diagnostiziert worden war. Laut seinem Verleger arbeitete Dane bis kurz vor seinem Tod an dem Manuskript weiter.

Shriver sagte, Dane sei entschlossen gewesen, seiner Familie eine Botschaft zu hinterlassen. In einer von Penguin Random House veröffentlichten Erklärung fügte sie hinzu: „Er sagte mir, er wolle, dass seine Familie weiß, wie sehr er sie liebt, und er wolle ihnen eine Geschichte hinterlassen, auf die sie stolz sein können.“ Der Verlag beschrieb die Memoiren als „ein sehr persönliches Werk“, das Danes Leben reflektiert, einschließlich seiner Familie, seiner Abstinenz, seiner Vaterschaft und seines Lebens mit einer unheilbaren Krankheit. In der Pressemitteilung hieß es, dass es Danes eigene Entscheidung gewesen sei, das Buch fertigzustellen und zu veröffentlichen.