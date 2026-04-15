Film Patrick Schwarzenegger bekommt Rolle in ‚Beach Read‘

Patrick Schwarzenegger - White Lotus premiere - Feb 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2026, 18:00 Uhr

Patrick Schwarzenegger wurde an der Seite von Phoebe Dynevor für ‚Beach Read‘ gecastet.

Der 32-jährige Schauspieler wird gemeinsam mit der ‚Bridgerton‘-Darstellerin in der Verfilmung von Emily Henrys New-York-Times-Bestseller-Roman mitspielen, der sich derzeit bei 20th Century Studios in Entwicklung befindet.

‚Beach Read‘, veröffentlicht im Jahr 2020, erzählt die Geschichte von January Andrews (Dynevor), einer erfolgreichen Liebesromanautorin, die nach dem Tod ihres Vaters und der Entdeckung lange gehüteter Geheimnisse unter Trauer und einer Schreibblockade leidet. Während sie den Sommer im Strandhaus ihres Vaters in Michigan verbringt, um es für den Verkauf vorzubereiten, trifft sie unerwartet wieder auf Gus Everett (Schwarzenegger) – einen Autor, der früher ihr Rivale im College war. Da beide kreativ feststecken, einigen sie sich auf eine Schreib-Challenge, bei der sie die Genres tauschen und versprechen, dass es zwischen ihnen keine Romanze geben wird. Doch wie man so schön sagt: Pläne sind dazu da, über den Haufen geworfen zu werden.

Schwarzenegger galt zunächst als Außenseiter für die Rolle des Gus, doch die Verantwortlichen entschieden sich nach einem überzeugenden Vorsprechen und einer Probe mit Dynevor für ihn. Der Film wird von Yulin Kuang inszeniert – die auch an der Netflix-Adaption von Henrys ‚People We Meet on Vacation‘ mitgeschrieben hat – nach ihrem eigenen Drehbuch. Produzent ist Neal H. Moritz für seine Firma Original Films.

Patrick – der Sohn von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver – spielte im vergangenen Jahr den sexbesessenen Saxon Ratliff in der dritten Staffel von ‚The White Lotus‘ und gab zu, dass es ihn frustriert, wenn manche glauben, er habe Rollen nur wegen seiner Familie bekommen. Er sagte der Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen werden, ich habe diese Rolle nur wegen meines Vaters bekommen. Sie sehen nicht, dass ich zehn Jahre Schauspielunterricht hatte, jede Woche Schulstücke gespielt habe, stundenlang an meinen Figuren gearbeitet habe oder die hunderten abgelehnten Castings, an denen ich teilgenommen habe.“

Schwarzenegger fügte hinzu, dass es natürlich frustrierend sei, und man schnell in eine Schublade gesteckt werden könne: „[Man] denkt sich in diesem Moment: Ich wünschte, ich hätte meinen Nachnamen nicht. Aber das ist nur ein kurzer Moment. Ich würde mein Leben mit niemandem tauschen. Ich habe großes Glück mit meinem Leben und meiner Familie, mit meinen Eltern und den Werten, die sie mir vermittelt haben.“