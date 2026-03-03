Stars Eric Dane: Todesursache bekanntgegeben

Eric Dane - April 2022 - Getty Images - Euphoria Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 11:00 Uhr

Nun wurde die offizielle Todesursache des 'Grey's Anatomy'-Schauspielers enthüllt.

Eric Dane ist an Atemversagen gestorben.

Der ‚Grey’s Anatomy‘-Star starb laut seiner Sterbeurkunde, die dem Magazin ‚People‘ vorliegt, an respiratorischem Versagen. Als zugrunde liegende Ursache wurde Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) angegeben. Eric, der am 19. Februar im Alter von 53 Jahren verstarb, hatte seine ALS-Diagnose im April 2025 öffentlich gemacht – fast ein Jahr vor seinem Tod.

Seine Familie erklärte, dass der Schauspieler in den Tagen vor seinem Tod von seinen Liebsten umgeben war. In einer Stellungnahme gegenüber ‚People‘ hieß es: „Mit schweren Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS verstorben ist. Er verbrachte seine letzten Tage im Kreise enger Freunde, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seines Lebens waren.“

Von seinen Angehörigen werde Eric stets liebevoll in Erinnerung behalten. „Eric liebte seine Fans und war für die überwältigende Unterstützung und Zuneigung unendlich dankbar“, war außerdem zu lesen. Im April 2025 hatte der Serienstar die schlimme Diagnose enthüllt. „Ich bin dankbar, meine liebevolle Familie an meiner Seite zu haben, während wir dieses nächste Kapitel gemeinsam gehen“, erklärte er damals gegenüber ‚People‘. „Ich fühle mich glücklich, weiterarbeiten zu können, und freue mich darauf, nächste Woche ans Set von ‚Euphoria‘ zurückzukehren.“

Während er zunächst um Privatsphäre bat, entschied sich der Schauspieler später dazu, offen über seine Krankheit zu sprechen. In einer virtuellen Diskussionsrunde sagte er: „Es ist wichtig, dass ich meine Reise mit so vielen Menschen wie möglich teile, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass sich mein Leben nur um mich dreht.“