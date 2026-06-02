Stars Chyler Leigh: Das bedauert sie an ‚Grey’s Anatomy‘-Reunion mit Eric Dane am meisten

Chyler Leigh - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass sie bei ihrer 'Grey's Anatomy'-Rückkehr nie die Gelegenheit hatte, persönlich mit ihrem verstorbenen Co-Star vor der Kamera zu stehen.

Chyler Leigh bedauert es, dass sie bei ihrer ‚Grey’s Anatomy‘-Rückkehr keine Gelegenheit hatte, gemeinsam mit dem verstorbenen Eric Dane vor der Kamera zu stehen.

Die Schauspielerin, die in der beliebten US-Krankenhausserie Dr. Lexie Grey verkörperte, sprach in einem auf Instagram veröffentlichten Interview mit ‚TV Insider‘ über ihre Rückkehr zur Serie. Dabei erinnerte sie sich an die emotionale Traumsequenz aus Staffel 17, die 2020 ausgestrahlt wurde und in der Lexie wieder mit Dr. Mark Sloan zusammentraf, der von Eric gespielt wurde.

Ihre Aussagen kommen Monate nach dem Tod von Eric, der im Alter von 52 Jahren nach einem Kampf gegen Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) verstarb. Chyler erklärte: „Eine Sache, die mich wirklich traurig macht, war, dass wir, als Lexie zurückkam … während COVID gedreht haben, also mitten in der tatsächlichen COVID-Zeit, und ich gerade ‚Supergirl‘ in Vancouver drehte.“ Die 44-Jährige fügte hinzu: „Ich konnte nicht hinunterreisen, um dabei zu sein, weil ich nach meiner Rückkehr nach Vancouver zwei Wochen in Quarantäne hätte verbringen müssen, und dafür hatten wir einfach keine Zeit.“

Aufgrund der Pandemie-Beschränkungen drehte Chyler ihre Szenen mithilfe von Greenscreen-Technologie aus der Ferne, während Eric seine Szenen separat aufnahm. Rückblickend sagte sie: „Wenn es etwas gibt, das ich bereue, dann ist es, dass ich diese Szene nicht gemeinsam mit Dane persönlich drehen konnte.“

Die Figuren von Chyler und Eric zählen bis heute zu den beliebtesten Paaren in der Geschichte von ‚Grey’s Anatomy‘. Fans feiern die Beziehung zwischen Lexie und Mark auch mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ausstieg ihrer Charaktere, die infolge eines verheerenden Flugzeugabsturzes in Staffel acht starben. Lexie kam noch am Unglücksort ums Leben, während Mark später seinen Verletzungen erlag.

Chyler ist außerdem vor allem für ihre Rolle als Alex Danvers in ‚Supergirl‘ bekannt, während Eric nicht nur durch ‚Grey’s Anatomy‘, sondern später auch durch seine Rolle als Cal Jacobs in der HBO-Serie ‚Euphoria‘ große Anerkennung erhielt.