Scheidung vom Tisch? Eric McCormack und Janet Holden kommen gemeinsam zu Oscar-Party

Gemeinsamer Auftritt bei der Oscar-Party von Elton John: Eric McCormack und Janet Holden. (mia/spot)

SpotOn News | 11.03.2024, 17:32 Uhr

Mit einem gemeinsamen Auftritt haben Eric McCormack und Janet Holden bei der Oscar-Party von Elton John für Aufsehen gesorgt. Sind ihre Scheidungspläne etwa auf Eis gelegt?

Eric McCormack (60) und seine Frau Janet Holden haben trotz mutmaßlich laufender Scheidung gemeinsam die Oscar-Party der Elton John AIDS Foundation 2024 besucht.

Video News

Auch von den Fotografen ließen sie sich dabei ablichten: In ihren eleganten Outfits – er im schwarzen Smoking, sie im silbernen Paillettenkleid mit langen Handschuhen – posierten sie Arm in Arm lächelnd gemeinsam. Sogar Händchen haltend sollen die zwei gesichtet worden sein, berichtet "People".

Während des feierlichen Essens saßen die beiden ebenfalls an einem Tisch – unter anderem zusammen mit Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34), wie Fotos zeigen. Ob die Trennung der beiden noch aktuell ist, ist nach diesem Auftritt also mehr als fraglich.

Janet Holden hatte im November letzten Jahres nach 26 gemeinsamen Ehejahren die Scheidung von dem "Will & Grace"-Star eingereicht. Als Grund wurden "unüberbrückbare Differenzen" angegeben, wie "TMZ" aus Gerichtsdokumenten zitierte. Der Antrag wurde demnach einen Tag vor Thanksgiving in Los Angeles eingereicht. In den Unterlagen soll die Regisseurin Ehegattenunterhalt beantragt und verlangt haben, dass das Gericht McCormacks Anspruch auf Ehegattenunterhalt aufhebt.

Geheime Affäre am Set von "Weg in die Wildnis"

Das Paar hatte sich 1994 am Set der CBS-Fernsehserie "Weg in die Wildnis" kennengelernt. McCormack spielte darin den Oberst Francis Clay Mosby, während Holden als Regieassistentin arbeitete. Sie heirateten im August 1997 und bekamen 2002 ihr erstes Kind, den Sohn Finnigan Holden McCormack (21).

Ihre anfänglich geheime Romanze am Set hatte McCormack vor einigen Jahren auf Social Media thematisiert. 2020 postete der Schauspieler anlässlich des Geburtstages seiner Frau ein Foto aus der Zeit ihres Kennenlernens auf Instagram. "Zufälligerweise war das unsere 'Coming-out'-Party", schrieb er dazu. Und weiter: "Niemand in der Show wusste, dass wir schon seit Monaten zusammen waren."