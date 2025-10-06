Stars Eric Stehfest: Erst Trennung, jetzt Privatinsolvenz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 18:00 Uhr

Eric Stehfest muss nach der Trennung von seiner Ehefrau Edith Privatinsolvenz anmelden.

Die beiden Schauspieler gaben kürzlich nach elf Jahren Beziehung, fast zehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern ihre Trennung bekannt. Einer der Gründe für das Ende der Beziehung war die paranoide Schizophrenie des Schauspielers, die sowohl seine Liebe und sein Familienleben als auch sein berufliches Leben stark in Mitleidenschaft zog.

„In den nächsten Wochen werde ich eine Privatinsolvenz anmelden“, gestand der Darsteller jetzt sogar im Interview mit ‚Bild‘ und verriet auch, wie es so weit kommen konnte: „Wegen meiner Schizophrenie bin ich in die Pleite gerutscht.“ Aufgrund seiner Erkrankung habe er einige falsche Geschäftsentscheidungen getroffen, wie sein Café in Gera, das er 2019 eröffnete und während der Corona-Pandemie wieder schließen musste. „Da allein habe ich ungefähr 200.000 Euro verbrannt. Und zuletzt konnte ich wegen meiner Depression keine Jobs mehr machen.“

Mittlerweile hat Eric einen Betreuer an seiner Seite, der ihm hilft, und in seinem neuen Buch ‚9 Jahre Wahn‘ rechnet der Star jetzt mit sich selbst ab und schreibt ganz offen über die schweren Zeiten in seinem Leben, seine Erkrankung und auch den Zerfall seiner Ehe. Das Buch erscheint am 8. Oktober.

Die Trennung hatten Eric und Edith Stehfest Ende September bekannt gegeben. In seiner Instagram-Story schrieb der Schauspieler damals: „Edith und ich haben uns getrennt. Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deshalb bitten wir euch um Respekt.“