Stars Erinnerungen an James Earl Jones

James Earl Jones - Getty - NYC - The Gin Game - October 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 14:24 Uhr

Matthew Broderick und George Lucas zollen dem verstorbenen Star Tribut.

Matthew Broderick und George Lucas erinnern an James Earl Jones.

Der legendäre Schauspieler, der unter anderem ‚Star Wars‘-Bösewicht Darth Vader sowie Mufasa aus ‚Der König der Löwen‘ seine Stimme lieh, ist am Montag (9. September) im Alter von 93 Jahren verstorben. ‚Star Wars’-Regisseur George Lucas sagte in einem Statement über den Hollywoodstar: „James war ein unglaublicher Schauspieler, eine einzigartige Stimme in der Kunst und im Geiste. Fast ein halbes Jahrzehnt lang war er Darth Vader, aber sein Geheimnis war vor allem, dass er ein wunderbarer Mensch war. Er gab allen seinen Rollen Tiefe, Ernsthaftigkeit und Bedeutung.“

Broderick, der in ‚Der König der Löwen‘ den Charakter Simba synchronisierte, sagte im Interview mit ‚PEOPLE‘ über Jones: „Ich hatte so ein Glück, dass ich mit James Earl Jones zusammenarbeiten durfte. Er spielte meinen Vater, meinen König! Und ich durfte ihn ein bisschen kennenlernen. Ich habe ihn über die Jahre ein paar Mal getroffen und es war immer so aufregend ihn zu sehen. Er war ein großartiger Zuhörer. Ganz anders, als man ihn sich mit dieser strengen, königlichen, wunderschönen Stimme vorstellen würde.“