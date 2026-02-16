Stars Ermittler vermuten ‚Rache‘ als mögliches Motiv bei Entführung von Nancy Guthrie

Savannah Guthrie June 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 19:00 Uhr

Ermittler prüfen, ob Nancy Guthrie als Teil eines „Racheplans“ entführt worden sein könnte.

Die 84-jährige Mutter der ‚Today‘-Moderatorin Savannah Guthrie wird seit dem 1. Februar vermisst. Das Sheriff’s Department von Pima County erklärte, man habe Schwierigkeiten, ein Motiv für ihr Verschwinden zu finden.

Bezugnehmend auf einen maskierten Eindringling, der auf einer Überwachungskamera vor Nancys Haus in Tucson, Arizona, zu sehen ist, sagte Sheriff Chris Nanos der ‚Daily Mail‘: „Hier ist jemand einfach vom Erdboden verschwunden, und jetzt haben wir eine Kameraaufnahme, die zeigt: Das ist die Person, die es getan hat. Und deshalb sage ich, dass es sich um eine Entführung handelt. Beim Motiv bleiben wir hängen, oder? Geht es um Geld? Wir hatten diese eine Forderung. Aber geht es wirklich um Geld – oder um Rache für irgendetwas?“ Der Sheriff rief den Entführer dazu auf, Nancy freizulassen. Er sagte: „Lassen Sie sie gehen. Es werden keine Fragen gestellt. Um eine Strafverfolgung kümmern wir uns … ein andermal. Jetzt geht es darum … Nancy zurückzubekommen.“ Direkt an Nancy gerichtet fügte er hinzu, dass man sie nicht aufgeben werde und sie so gut sie könne in Sicherheit bleiben solle: „Wir werden dich finden.“

Savannah Guthrie startete unterdessen einen neuen öffentlichen Aufruf. Sie sagte: „Es sind jetzt zwei Wochen vergangen, seit unsere Mutter entführt wurde. Ich wollte einfach sagen, dass wir weiterhin Hoffnung haben. Und ich möchte zu der Person sagen, die sie hat oder weiß, wo sie ist: Es ist nie zu spät. Du bist nicht verloren oder allein. Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. Wir sind hier. Wir glauben – und wir glauben an das Gute im Menschen.“

Die Behörden haben DNA-Spuren gefunden, die weder Nancy noch Personen aus ihrem engeren Umfeld zugeordnet werden konnten. Das Sheriff’s Department erklärte, dass diese auf dem Grundstück gesichert wurden. Ermittler arbeiten daran, zu klären, zu wem sie gehört. Das FBI erhöhte außerdem die Belohnung auf bis zu 100.000 Dollar für Hinweise, die zur Auffindung von Nancy oder zur Festnahme der Verantwortlichen führen.