Emotionale Worte bei Instagram Erster Todestag: Heino erinnert an seine „geliebte Hannelore“

Heino mit Frau Hannelore Kramm bei einem Event im Jahr 2019. (jom/spot)

SpotOn News | 08.11.2024, 17:31 Uhr

Schlagersänger Heino hat am ersten Todestag seiner Ehefrau Hannelore bei Instagram auf "44 Ehejahre voller Liebe, Glück, Fröhlichkeit und Harmonie" zurückgeblickt.

Ein schwerer Tag für Sänger Heino (85): In einem Instagram-Post ehrt er Ehefrau Hannelore Kramm (1942-2023) an deren ersten Todestag. Sie war am 8. November 2023 in Kitzbühel verstorben. "Heute jährt sich der Todestag meiner geliebten Hannelore zum ersten Mal", schreibt er zu einem Clip zu seinem Lied "Mein Lied für dich", in dem auch seine Ehefrau zu sehen ist. "Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf mehr als 44 Ehejahre voller Liebe, Glück, Fröhlichkeit und Harmonie zurück und vermisse Hannelore sehr."

Schweren Tag verbringt er mit Freunden

Weiter erklärt der Musiker über seinen langjährigen Manager Helmut Werner (40), dessen Frau Nicole Mieth (34) und deren Sohn Lennie: "Sie geben mir Halt und Zuversicht und ich bin dankbar, dass sie bei mir sind." Das Video zeigt auch ein Foto von Hannelores Grabstein, der vergangene Woche aufgestellt worden sei, wie Heino berichtet. "Helmut hatte ihn mit viel Liebe zum Detail selbst gestaltet und er ist, wie ich finde, einzigartig. Hannelore war auch einzigartig und ich bin mir sicher, dass er ihr auch sehr gefallen hätte."

Bei seinen Fans bedankt er sich dafür, "dass ihr alle so zahlreich Hannelores Grab in Kitzbühel besucht und ihrer gedenkt." Den Todestag seiner Frau verbringe er "mit Helmut, Nicole und Lennie, sowie mit zwei lieben Freunden aus Tirol".

Video News

Das Paar lernte sich 1972 bei der Miss-Austria-Wahl in Kitzbühel kennen, ehe sie 1979 den Bund der Ehe schlossen. Viele Jahrzehnte gingen die beiden durch dick und dünn. Seine geliebte Frau nach 44 Jahren Ehe zu verlieren, war für Heino schmerzvoll. Dennoch zeigt er sich seitdem tapfer.

Beim Wiener Opernball im Februar 2024 absolvierte Heino erstmals nach dem Tod seiner Frau wieder einen öffentlichen Auftritt. Am 30. Mai schrieb er bei Instagram: "Unsere Hannelore wäre heute 83 Jahre alt geworden. Wir denken an Dich und vermissen Dich sehr. In ewiger Liebe!" Zu einem gemeinsamen Pärchenfoto fügte er ein Herz- und ein Tauben-Emoji hinzu.