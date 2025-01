Ein Jahr nach dem Flugzeugabsturz Erster Todestag von Christian Oliver: Ex-Frau postet emotionale Worte

Jessica Klepser und ihr verstorbener Ex-Mann Christian Oliver. (dr/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 16:07 Uhr

Mit einem berührenden Instagram-Post erinnert Jessica Klepser an ihren Ex-Mann Christian Oliver und ihre beiden Töchter, die vor einem Jahr bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. Gemeinsam mit Freunden und Familienangehörigen beging sie das traurige Jubiläum.

"Es fühlt sich zugleich unerträglich lang und unglaublich kurz an" – mit diesen emotionalen Worten blickt Jessica Klepser (50) auf das erste Jahr ohne ihre Familie zurück. Am 4. Januar 2024 verlor sie bei einem tragischen Flugzeugabsturz in der Karibik ihren Ex-Partner, Schauspieler und "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver (1972-2024), sowie die gemeinsamen Töchter Madita und Annik im Alter von zwölf bzw. zehn Jahren.

Am ersten Todestag ging Klepser an den Strand von Newport in Kalifornien, um das traurige Jubiläum mit Freunden und Familienangehörigen zu begehen. "Wir haben uns erlaubt, alles zu fühlen: die Liebe, den Verlust, die Trauer, die Dankbarkeit", schreibt sie in einem bewegenden Instagram-Post. "Schmerz und Frieden. Wir haben viel geweint, aber wir haben auch viel gelacht. Und das ist in Ordnung, alles."

Besonders berührend sind die Zeilen, in denen Klepser beschreibt, wie sie die Präsenz ihrer verstorbenen Lieben im Alltag spürt: "Danke, dass ihr morgens die Delphine schickt und nachts den Himmel rosa färbt", richtet sie sich direkt an "Maditz, Anniki & Chrissel", wie sie ihre Töchter und ihren Ex-Partner liebevoll nennt: "Ich werde euch für immer und ewig vermissen."

Unterlegt von emotionalem Lady-Gaga-Song

In ihrem Post zeigt sich die Witwe auch dankbar für die Menschen, die ihr im vergangenen Jahr zur Seite standen. "Ich bin allen wunderbaren Menschen in meinem Leben dankbar, die mich einfach ich sein ließen", schreibt sie. Ihre Worte unterlegte Klepser mit einem Zusammenschnitt aus Bildern und Videos von ihrem Ausflug zum Strand. Unter anderem stellte sie drei Bilder der Verstorbenen in den Sand und ließ für ihre beiden Töchter und ihren Ex-Partner rosafarbene Luftballons in Herzform aufsteigen. Unterlegt wurden die Aufnahmen vom emotionalen Lady-Gaga-Song "Always Remember Us This Way".

Die Familie war am 4. Januar 2024 mit einem Kleinflugzeug von der Karibikinsel St. Vincent nach St. Lucia unterwegs, als die Maschine kurz nach dem Start ins Meer stürzte. Alle Insassen, darunter auch der Pilot, kamen dabei ums Leben. Der Schauspieler Christian Oliver, der durch Filme wie "Speed Racer" und die RTL-Serie "Alarm für Cobra 11" bekannt wurde, wurde nur 51 Jahre alt.