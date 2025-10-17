Stars Erster Todestag von Liam Payne: Seine Schwester ist ‚gelähmt‘ vor Trauer

Liam Payne - The Fashion Awards 2022 - London - Karwai Tang - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 11:00 Uhr

Anlässlich des ersten Todestags des Sängers teilten seine beiden Schwestern emotionale Zeilen auf Instagram.

Liam Paynes Schwester ist nach seinem Tod täglich „gelähmt“ vor Trauer.

Am 16. Oktober 2024 fiel der ehemalige One Direction-Star im Alter von 31 Jahren von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. An seinem ersten Todestag veröffentlichte seine Schwester Ruth Gibbins einen bewegenden Tribut, in dem sie offen über ihre Trauer sprach.

Auf Instagram schrieb sie: „Ich habe die Trauer unterschätzt, wow, habe ich sie unterschätzt. Ich bin täglich davon gelähmt. Ich dachte, ich hätte sie schon einmal gefühlt, aber ich weiß, dass die Verluste vor dir nur intensive Traurigkeit waren. Du bist der Verlust meines Lebens, die eine Person, die mir bei jeder einzelnen Gelegenheit in meinem Leben fehlen wird.“

Ruth gestand: „Ich habe es als selbstverständlich angesehen, dass mein kleiner Bruder durchs Leben an meiner Seite sein würde. Du hättest nicht sterben sollen.“ Nach Liams Tod leide sie unter einem wiederkehrenden Albtraum, in dem sie sich in dem Hotelzimmer des Sängers befindet, er sie aber nicht hören kann, wenn sie nach ihm „schreit“. Ruth fügte hinzu: „Mein Gehirn ist auf deine letzten Minuten auf dieser Erde fixiert, die unberücksichtigten Minuten, die Minuten, auf die ich nie Antworten haben werde, die Minuten, die alles verändert haben.“

Auch Liams andere Schwester Nicola Payne zollte ihm an seinem ersten Todestag Tribut. Sie denke „jeden Tag“ an ihren Bruder und spreche mit ihrer Tochter Ffion über den Ex-Boyband-Star, um sein Andenken lebendig zu halten. „Heute vor einem Jahr ist ein Datum, das ich nie wieder sehen wollte. Der Tag, an dem sich unser Leben für immer veränderte und unsere Herzen gebrochen wurden, mit fehlenden Teilen“, schrieb sie auf Instagram. Nicola schwor außerdem, sicherzustellen, dass Liam achtjähriger Sohn Bear „alles über den großartigen Vater, den er hat, erfährt“.